Sosyal Konutlar İçin Öncelikli Alanlar Belirlenecek

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın öncülüğünde yürütülen "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları" kapsamında, konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği belirtildi. Bu kapsamda, valiliklerin öncelikli olarak hazineye ait veya belediye mülkiyetindeki taşınmazları belirlemesi istendi.

Genelgede ayrıca;

Nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde en az 100 konut,

Nüfusu 10 binden fazla olan ilçelerde ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı.

Yetkililerden altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına elverişli, tarım, orman, sulama ve sit bölgesi gibi koruma altında olmayan alanların belirlenerek Bakanlığa bildirilmesi talep edildi.

Arazi Bilgileri Bakanlığa Sunulacak

Valiliklerden, tahsis edilecek alanların mülkiyet sınırlarını içeren sayısal veriler, mevcut imar planları, jeolojik ve jeoteknik etüt raporları, haritalar ve taranmış pafta örnekleri Bakanlığa iletilmesi istendi.

TOKİ'nin Sosyal Konut Çalışmaları Devam Ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatı inşa edildiği, toplamda 5 milyon dar gelirli vatandaşa depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları sunulduğu ifade edildi.

Hâlihazırda 81 ilde 312 bin sosyal konutun yapımının sürdüğü vurgulandı. Yeni sosyal konut projelerinin hızla hayata geçirilmesi için belirlenen alanlara yönelik çalışmaların valilikler aracılığıyla yürütüleceği belirtildi.

Sosyal konut projelerinin hızlandırılması için Bakanlık, valiliklerden gelen arazi raporlarını değerlendirerek, planlamaları en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Kaynak : PHA