Savcılık Soruşturması ve Operasyon Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü suçluyu kayırma ve göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında Edirne KOM Şube Müdürü M.D.K.'nın da suçlara karıştığı tespit edildi.

31 Ocak 2025'te düzenlenen operasyonda, M.D.K. ile birlikte başka şüphelilerin de gözaltına alındığı belirtildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve tahkikat sürecinin devam ettiğini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gözaltı işleminin ardından yaptığı açıklamada, sosyal medyada dolaşıma giren bazı video görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M.D.K. ile ilgili sosyal medyada yayınlanan video görüntüleri gerçeği yansıtmamaktadır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle devam etmektedir."

Soruşturma Devam Ediyor

Yetkililer, M.D.K.'nın ifadesinin alınmaya devam ettiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini kaydetti. Göçmen kaçakçılığı ve suçluyu kayırma iddialarının boyutları, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında daha netleşecek. Olayın Türkiye genelinde kaçakçılıkla mücadelede kritik bir nokta olarak değerlendirildiği ve polis teşkilatı içindeki olası yasa dışı faaliyetlere yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bu gelişmeyle birlikte, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede emniyet teşkilatının içindeki yolsuzluk ve suistimallerin de mercek altına alınacağı ifade ediliyor.

Kaynak : PHA