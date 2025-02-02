Davutoğlu, Malatya'da partisinin bölge toplantısında yaptığı konuşmada, deprem sonrası süreçteki yönetim anlayışını eleştirerek, hükümetin vaat ettiği konut teslimlerinin gerçekleşmediğini söyledi.

"Deprem Üzerinden Siyaset Yapmadık, Ama Şimdi Muhasebe Vakti"

6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin Türkiye’yi derinden sarstığını vurgulayan Ahmet Davutoğlu, o dönemde siyaset yapmadıklarını ancak şimdi hesap sorma zamanının geldiğini söyledi:

"O zaman 'Deprem üzerinden siyaset olmaz' dediler, sustuk. Acılarımızı paylaştık. Ama iki yıl geçti. Şimdi muhasebe vakti. Şimdi hesap sorma ve hesap verme vakti. Medyanın gösterdiği törenlerin aksine, depremzede vatandaşlarımızın kaderine terk edildiğini görüyoruz."

"319 Bin Konut Sözü Verdiler, 2 Yılda Ancak 202 Bin Teslim Edildi"

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 yıl içinde 319 bin konut teslim edileceği vaadini hatırlatarak, şu ana kadar ancak 202 bin konutun teslim edilebildiğini, toplamda ise sadece 358 bin konutun ihale edildiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanı 'İlk bir yıl içinde 319 bin konutu teslim edeceğiz' dedi. Ancak 2 yılda teslim edilen konut sayısı sadece 202 bin. İhale edilen konut sayısı ise 358 bin. 2025 yılında ise 452 bine çıkarılacağı söyleniyor. Ancak önemli olan bunların ne kadarının teslim edildiği, altyapısının olup olmadığıdır."

"120 Bin Malatyalı Hâlâ Konteynerde Yaşıyor"

Malatya'da 120 bin vatandaşın hâlâ konteyner kentlerde yaşadığını vurgulayan Davutoğlu, bu durumun yönetim eksikliğinin göstergesi olduğunu belirtti:

"İstanbul’da rahat köşesinde oturan biri için bu rakam sadece bir sayı olabilir ama Malatya’da hâlâ 120 bin insan konteynerde yaşıyor. Bir devlet, depremden iki yıl sonra vatandaşlarını hâlâ konteynerde bırakıyorsa, o devlet devletliğini yapmıyor demektir."

"Bolu Yangın Faciası Gibi Afetlerden Ders Alınmıyor"

Türkiye'de yaşanan Bolu Grand Kartal Otel yangını gibi felaketlere de değinen Davutoğlu, afet yönetimi konusunda hükümetin ciddi zaaflar gösterdiğini söyledi:

"Bu ülke sadece depremle değil, sel felaketleriyle, yangınlarla da sarsılıyor. Ancak bunlardan ders alınmıyor. Bir afeti yönetmek üç aşamalıdır: Önce tedbir alırsınız, sonra müdahale edersiniz ve ardından rehabilitasyon sürecini yönetirsiniz. Ancak biz bu sürecin hiçbir aşamasında başarılı olamıyoruz."

"Halk İçin Hesap Soracağız"

Davutoğlu, deprem sonrası hükümetin vaatlerini yerine getirmediğini, halkın hak ettiği yaşam standartlarına ulaştırılması için hükümete hesap soracaklarını vurguladı:

"Çok açık söylüyorum, buralara hesap sormak için geldik. Devletin, vatandaşa verdiği sözleri tutup tutmadığını sorgulayacağız. 6 Şubat depremlerinin ardından mağdur edilen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Davutoğlu’ndan Hükümete Çağrı: "Konteynerde Yaşamak Zorunda Kalan İnsanların Sesini Duyun"

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, konuşmasını hükümete seslenerek tamamladı:

"Felaketin üstünden iki yıl geçti, ancak hâlâ yüz binlerce insan konteynerlerde yaşıyor. Hükümete çağrım açık: Depremzede vatandaşlarımızın sesini duyun, verdiğiniz sözleri yerine getirin. İnsanlar acılarını yaşarken, onları yalnız bırakmayın!"

Özet:

- Davutoğlu, hükümetin vaatlerini yerine getirmediğini vurguladı.

- 691 bin vatandaşın hâlâ konteynerde yaşadığını belirtti.

- Malatya’da 120 bin insanın konteyner kentlerde olduğunu açıkladı.

- Bolu yangını gibi felaketlerden ders alınmadığını söyledi.

- Halkın haklarını savunmak için hükümete hesap soracaklarını belirtti.

Kaynak : PHA