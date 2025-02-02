Türkiye’de 14 Ramsar Alanı Bulunuyor

Türkiye'nin 1994 yılında Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi’ne (Ramsar Sözleşmesi) dahil olduğunu hatırlatan Bakan Yumaklı, bugüne kadar büyüklüğü 184 bin 487 hektara ulaşan 14 alanın Ramsar listesine alındığını belirtti. Bu alanlar arasında Sultan Sazlığı, Burdur Gölü, Manyas Gölü, Göksu Deltası ve Gediz Deltası gibi önemli ekosistemler bulunuyor.

Türkiye’de Sulak Alanların Korunması İçin Atılan Adımlar

Bakan Yumaklı, Türkiye’de 2002 yılında yapılan mevzuat değişikliğiyle sulak alanların doldurulması ve kurutulmasının yasaklandığını hatırlatarak, koruma çalışmaları kapsamında şu bilgileri verdi:

59'u Ulusal Önemi Haiz, 58'i Mahalli Önemi Haiz olmak üzere toplam 131 sulak alan ilan edildi.

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ile koruma bölgeleri tespit edilerek Ramsar Alanlarının ilan süreci belirlendi.

Ulusal Sulak Alan Komisyonu oluşturularak sulak alanlarla ilgili karar mekanizması hayata geçirildi.

1,6 milyon hektarlık 6 bin 766 sulak alan, Ulusal Sulak Alan Yönetim Bilgi Sistemi’ne (SAYBİS) kaydedildi. Böylece tüm sulak alanlara dair veriler e-Devlet üzerinden halka açık hale getirildi.

Efteni Gölü’nün Alanı Genişletiliyor

Bakan Yumaklı, bozulan sulak alanların rehabilitasyonu kapsamında önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, Kayseri Sultansazlığı, Antalya Avlan Gölü, Konya Ereğli Sazlığı ve Afyonkarahisar Karakuyu Sazlıkları’nda restorasyon projelerinin tamamlandığını aktardı.

Özellikle Düzce’deki Efteni Gölü’nde başlatılan rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Yumaklı, gölün büyüklüğünün 180 hektardan 360 hektara çıkarılmasının planlandığını söyledi.

Ekoturizm ve Ziyaretçi Merkezleri

Sulak alanların ekoturizm açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Yumaklı, 2002 yılından bu yana 55 sulak alanda yapılan ziyaretçi merkezleriyle bu alanların halkın faydalanabileceği birer ekoturizm noktası haline getirildiğini söyledi.

2025 Yılı Teması: “Ortak Geleceğimiz İçin Sulak Alanları Korumak”

Bakan Yumaklı, Dünya Sulak Alanlar Günü'nün önemine dikkat çekerek, 2025 yılı için belirlenen “Ortak Geleceğimiz İçin Sulak Alanları Korumak” temasıyla sulak alanların korunması konusunda farkındalık oluşturulacağını belirtti.

Son olarak, Türkiye’nin sulak alanlarını koruma ve sürdürülebilir kullanım için çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Yumaklı, vatandaşları doğal yaşam alanlarının korunması konusunda duyarlılığa davet etti.

Kaynak : PHA