“Dayanışma Ruhunu Yaşatacağız”

Kahvaltıya katılan 120 Adıyamanlı, büyük felaketin acısını paylaşırken, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Ordu Adıyamanlılar Derneği Başkanı Mustafa Bilgiç, 6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımın hala tazeliğini koruduğunu belirterek şunları söyledi:

“Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerden biri Adıyaman’dı. Bugün hâlâ yaralarımızı sarma sürecindeyiz. Bu acıyı yaşayan hemşehrilerimizle bir araya gelerek, dayanışma ruhumuzu pekiştirmek ve birlikteliğimizi daha da güçlendirmek istedik. Bugünkü kahvaltımıza 120 hemşehrimiz katıldı. Ordu’daki Adıyamanlılar olarak, benzeri etkinliklerle dayanışmamızı sürdüreceğiz.”

“Adıyaman’ı Unutmadık, Unutmayacağız”

Programda söz alan katılımcılar, 6 Şubat depremlerinde yaşadıkları zorlukları ve acıları paylaşarak, Adıyaman için dayanışmayı artırma çağrısında bulundu. Organizasyonun, gurbette yaşayan Adıyamanlılar için bir dayanışma köprüsü oluşturduğu vurgulandı.

Etkinlik, Adıyaman ve depremden etkilenen diğer illerde hayatını kaybedenler için yapılan dua ile sona erdi. Ordu Adıyamanlılar Derneği’nin önümüzdeki dönemde farklı dayanışma etkinlikleriyle hemşehrilerini bir araya getirmeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PHA