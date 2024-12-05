Gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan Çayır, "Yalan siyasetiyle bu ülkeyi yönetemezsiniz. Erdoğan, kendisini bile yalanlayan açıklamalar yapıyor," ifadelerini kullandı. Çayır, aynı zamanda asgari ücret, Suriye’deki gelişmeler ve erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Erdoğan Bu Ülkeye Yapacağı En Büyük Hizmet Torunlarıyla Vakit Geçirmek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetim anlayışını eleştiren Çayır, 9 gencin İsrail karşıtı protesto nedeniyle tutuklanmasına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma’nın yalnızca isminde ‘adalet’ kaldı. 9 genci birden tutuklayarak susturdunuz diyelim. Gerçeği yok mu ettiniz? Bu kafalar Türkiye’yi yaşanmaz hale getirdi. Sayın Erdoğan, bu ülkeye yapacağınız en büyük hizmet, evinize gidip torunlarınızla uğraşmaktır."

Asgari Ücrette Zam Tahmini: “%17 ile %25 Arasında Artış Olacak”

Çayır, asgari ücret zammı konusunda da açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen önergelerin çoğunun yanıtsız bırakılmasını eleştirerek şöyle dedi:

"Asgari ücrete %17 ile %25 arasında zam yapılacak. Ancak, iktidar ‘sizi takmıyorum’ diyerek halkın taleplerine kulak tıkıyor. Bu anlayışla Türkiye’nin geleceği kurulamaz. Ekonomiyi bilmeyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız."

“Yalan Siyasetinin Uzmanı Erdoğan”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemleriyle kendi kendisini yalanladığını belirten Çayır, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, yalan siyaseti konusunda bir uzman. Eskiden ‘Ecevit, Ecevit’i anlatıyor’ diye kitaplar çıkardı. Şimdi ise ‘Erdoğan, Erdoğan’ı anlatıyor’ kitabını yazın ve söylediği yalanları toplayın. Kendini bile yalanlayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Geçen bir konuşmasına denk geldim; belediyeleri kastederek ‘Bu zamlar neyin nesi’ diyor. Yaşadığımız ülkeye bakın.”

Bahçeli ve Öcalan Açıklamaları: “DEM ve Öcalan’ı Barıştırma Çabası”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamalarını eleştiren Çayır, şunları kaydetti:

"Yıllarca Öcalan’a her türlü sözü söyleyen Bahçeli, şimdi DEM ile Öcalan’ı barıştırmaya çalışıyor. Yetmiyor, Tayyip Erdoğan devreye giriyor ve Bahçeli’yi konuşturuyor. Bu, siyasetin geldiği akıl tutulmasının örneğidir."

Suriye Mesajı: “Mikroplara İzin Veremeyiz”

Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çayır, ABD ve İsrail’i eleştirerek şöyle konuştu:

"Suriye yine karıştı. Bu işin mucidi ABD ve İsrail. ABD şu an PKK’ya alan açıyor. Ancak biz, yarın bir gün içimize hastalık taşıyacak hiçbir mikroba izin veremeyiz. Bu konuda kararlı bir tutum sergilemeliyiz."

“2026’da Erken Seçim Var”

Çayır, iktidarın erken seçim kararı almak zorunda kalacağını iddia ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"2026’da erken seçim olacak. Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Ancak bu halk artık bu yalan siyasetine kanmayacak. Ağalar köşeyi tutmuş, beyler parayı paylaşmış. Artık bu düzenin değişmesi gerekiyor."

Kaynak : PHA