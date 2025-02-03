"TÜİK ve Diyanet, Halkın Gerçeklerinden Kopuk Rakamlar Açıklıyor"

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fitre miktarını 180 TL olarak belirlemesine tepki gösteren Dinçer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK-Diyanet el ele süslü rakamlarını açıklamaya devam ediyor. Bir kişinin iki doyumluk yemeği ölçek alınarak 180 lira olarak açıklanan fitre bedeline bugün yurttaş sahur bile yapamayacak duruma gelmiştir. TÜİK’den sonra Diyanet de resmen vatandaşla alay ediyor."

"1 Kilo Et 800 Lira, 1 Simit 20 Lira, Peki Fitre 180 Lira ile Ne Alınabilir?"

Dinçer, gıda enflasyonunun hızla yükseldiğine, ancak belirlenen fitre miktarının halkın temel gıda ihtiyacını bile karşılamaktan uzak olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

*"Geçtiğimiz bir yılda TÜİK rakamlarına göre gıda enflasyonu %41’in üzerinde artarken, fitre hesabına yalnızca %38’lik bir artış yapılmıştır. Bugün en ucuz öğle yemeğinin fiyatı 180 lirayı aşıyor.

1 kilo et 500 ila 800 lira,

1 kilo peynir en az 200 lira,

Bir simit 20 lira olmuş durumda.

Halkın tüm kesimleri geçim sıkıntısı çekerken böyle bir rakam belirlemek, AKP iktidarının ve onun aparatı gibi çalışan kurumların gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunu gözler önüne seriyor. Halka *180 lirayla karınlarını doyurabileceklerini önerenler, saraylarında sefa sürmeye devam ediyorlar."

"180 Lira İle Ne İftar Yapılır Ne Sahur"

CHP’li Dinçer, hükümetin ekonomik politikalarını ve vatandaşın alım gücünü görmezden gelen kararlarını sert bir dille eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

*"İşçiye, emekçiye, memura zam vermemek için türlü türlü oyunu yapanlar, insanların karınlarını 180 liraya doyurabileceklerini iddia ediyorlar. Sokağa çıkmaktan, pazara inmekten imtina eden AKP iktidarı, bu yıl da vatandaşın Ramazan heyecanına ve bayram sevincine ket vuracak.

180 lirayla bir kişiye ne yemek yedirebilirsiniz ne de doğru düzgün bir gıda yardımı yapabilirsiniz. 180 lirayla vatandaş bırakın iftarı, sahur bile yapamaz.

Belirlenen bu miktarın, bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacını karşılayabileceğini düşünmek, ancak AKP iktidarına yakışırdı. Belirlenen fitre miktarı, Ramazan ayında iftar sofralarının boş kalacağının en önemli kanıtıdır."*

Muhalefetten Fitre ve Yoksulluk Tepkisi

Semra Dinçer’in fitre bedeline yönelik tepkisi, AKP iktidarının ekonomi yönetimine yönelik genel eleştirilerle birleşerek yoksulluk ve hayat pahalılığı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Muhalefet, hükümetin belirlediği rakamların vatandaşın yaşadığı ekonomik gerçeklikle örtüşmediğini ve yoksulluğun görmezden gelindiğini savunuyor.

Kaynak : PHA