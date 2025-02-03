Deprem Riskine Karşı Bilimsel Çözüm Arayışı

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, Adıyaman’da büyük yıkıma neden olmuş, binlerce insan hayatını kaybetmiş ve on binlerce bina kullanılamaz hale gelmişti. Kentte yeniden inşa çalışmaları devam ederken, Adıyaman Belediyesi de deprem gerçeğiyle daha bilinçli mücadele edebilmek amacıyla bilim insanlarıyla iş birliği yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, Japonya’nın önde gelen deprem uzmanlarından Yoshinori Moriwaki, 4 Şubat 2025 Salı günü saat 14.00’te Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte, Adıyaman’ın deprem risk haritası, yapı güvenliği, zemin yapısı ve olası büyük depremlere karşı alınması gereken önlemler üzerine önemli değerlendirmelerde bulunacak.

Tutdere: "Bilim Işığında Hareket Etmek Zorundayız"

Konferansa ilişkin açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın depreme karşı daha dirençli hale gelmesi için bilim insanlarının rehberliğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı:

"Depremin acısını en derinden hisseden şehirlerden biri olarak, yeniden inşa sürecinde bilimden uzak hareket etme şansımız yok. Japonya, depreme dayanıklı şehirleşme konusunda dünyada örnek gösterilen bir ülke. Sayın Moriwaki'nin vereceği bilgiler, kentimizin geleceği açısından kritik bir yol haritası sunacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, bilim insanlarımızı ve yerel yöneticilerimizi bu önemli konferansa davet ediyorum."

Konferansta Neler Konuşulacak?

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, konferans kapsamında şu konulara değinecek:

Adıyaman’ın deprem risk haritası ve fay hatları

Depremle mücadelede yapı güvenliği ve şehir planlaması

Japonya’nın depreme dayanıklı şehirleşme modelleri

Büyük depremlere karşı alınması gereken bireysel ve toplumsal önlemler

Adıyamanlıların büyük ilgi göstermesi beklenen konferans, şehirde depreme karşı bilinçlenme ve güvenli yapılaşma konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Kaynak : PHA