Başkan Tutdere: "Adıyaman’ın Barınma ve Su Sorunu Devam Ediyor"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü yaklaşırken Adıyaman halkının yaşadığı zorlukları dile getirdi. Davutoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Tutdere, özellikle barınma ve içme suyu sorunlarına dikkat çekerek merkezi hükümetin desteğinin gerekli olduğunu vurguladı.

"Adıyaman, depremin etkilerini derinden hisseden şehirlerden biri. Göreve geldiğimizden bu yana halkımızın yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ancak barınma ve içme suyu en büyük sorunlarımızın başında geliyor. Çelikhan’dan gelen su kaynakları giderek azalıyor, kuraklık nedeniyle su sorunu giderek büyüyor. Bu konuda ilgili bakanlıklarla ve kurumlarla temaslarımız devam ediyor. Adıyaman’ı gündemde tutmanız, sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır."

"Belediyemizin Hizmet Binası Bile Yok"

Başkan Tutdere, belediye bütçesinin yetersizliği ve personel eksikliği gibi sorunlara da değindi.

"Belediyemize ek bütçe sağlanmadığı için deprem sonrası ek giderleri karşılamakta zorlanıyoruz. Su şebekemiz büyük hasar gördü, sürekli arızalar yaşanıyor. Yeni personel alımı yapamıyoruz çünkü bütçemiz kısıtlı. Belediyemizin İller Bankası dışında hiçbir geliri yok. Konut projelerinden alınan harçlar da muaf olduğu için belediyeye ek gelir sağlanamıyor. Hizmet binamız bile yok, küçük bir alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yıkılan belediye binalarını yeniden inşa edebilir, ancak biz bunu kendi bütçemizle yapmak zorundayız. Bu konuda destek bekliyoruz."

"Yerinde Dönüşümde En İyisi Biziz"

Tüm bu zorluklara rağmen Adıyaman'da yerinde dönüşüm çalışmalarında büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirten Tutdere, şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda Adıyaman’da 10 bine yakın yerinde dönüşüm projesi devam ediyor. Bu konuda deprem illeri arasında en hızlı ilerleyen şehir biziz."

Davutoğlu: "Konteyner Yaşamı Artık Kalıcı Hale Geldi, Bu Kabul Edilemez"

Adıyaman’daki incelemeleri sırasında konteyner kentleri de ziyaret eden Ahmet Davutoğlu, konteynerde yaşayan binlerce vatandaşın geçici konutlardan kalıcı konutlara taşınamamasını eleştirdi.

*"Depremin ikinci günü buradaydık. O günler gözümün önünden gitmiyor. Şimdi de konteyner kenti ziyaret ettik ve orada gördüklerimiz gerçekten içler acısı. Adıyaman’da 70 bin kişi, Malatya’da 120 bin kişi olmak üzere toplamda 691 bin vatandaş hâlâ konteynerlerde yaşıyor.

Konteynerlerde yaşayan insanlarımızın çoğu önceden kendi evleri olan kişilerdi. Ancak iki yıldır 21 metrekarelik konteynırlarda yaşamaya mahkûm edildiler. Bu kabul edilemez. Artık yerleşik bir konteyner hayatı oluşmuş durumda. Özellikle çocukların bu şartlar altında büyümesi çok üzücü."*

Davutoğlu, Adıyaman’daki gözlemlerini çarşamba günü TBMM grup toplantısında detaylı bir şekilde paylaşacağını ve deprem bölgesindeki diğer illere de ziyaretlerde bulunacağını açıkladı:

"Meclis’te Malatya ve Adıyaman’daki gözlemlerimizi paylaşacağız. Depremin yıl dönümünde Kahramanmaraş ve Hatay’a da gideceğim ve izlenimlerimi kamuoyuna aktaracağım."

Anlamlı Hediye: Saat Kulesi ve Kilim

Ziyaretin sonunda, Başkan Abdurrahman Tutdere, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na 6 Şubat depreminin simgesi olan saat kulesi ve bir kilim hediye etti.

Kaynak : PHA