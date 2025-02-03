Erdoğan ayrıca 2025 yılında 1381 engelli öğretmenin atanacağını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok yakında başvuru sürecini duyuracağını belirtti.

"Eğitime Yapılan Yatırımlar Devam Ediyor"

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şehit öğretmenleri anarak başladığı konuşmasında, eğitime yapılan yatırımlara ve reformlara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, eğitim alanında son 22 yılda yapılan yatırımları şu sözlerle anlattı:

"2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı. Bugün bu tutar yüksek öğrenim dahil toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti. 80 yılda yapılan dersliklerden çok daha fazlasını son 20 yılda inşa ettik. Derslik sayısını 367 binden 735 bine çıkardık. Mevcut öğretmenlerimizin %80'ini biz göreve başlattık."

Öğretmenler İçin Yeni Eğitim Modeli: "Milli Eğitim Akademisi"

Erdoğan, öğretmen yetiştirme standartlarını yükseltmek amacıyla "Milli Eğitim Akademisi"nin kurulduğunu ve öğretmen adaylarının artık 14 aylık bir eğitim sürecinden geçeceğini açıkladı.

Yeni model kapsamında:

Öğretmen adayları, göreve başlamadan önce 14 ay sürecek eğitim alacak.

Akademi’ye kabuller, ÖSYM tarafından 13 Temmuz’da yapılacak Akademi giriş sınavıyla gerçekleştirilecek.

Mevcut öğretmen ve yöneticiler, 5 yıllık periyotlarla Akademi’de alan bazlı mesleki gelişim eğitimlerinden geçirilecek.

Erdoğan, bu akademinin öğretmenleri mesleklerine tam olarak hazırlayacağını belirterek, "Eğitim sistemimizi çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

"1381 Engelli Öğretmen Ataması Yapılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli öğretmen adaylarının istihdamı konusunda da yeni bir atama sürecinin başlatıldığını duyurdu:

"2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun."

Şiddetle Mücadelede Yeni Adımlar

Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına da değinen Erdoğan, hükümetin bu konuda tavizsiz bir tutum sergilediğini belirtti:

"Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür... Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda çok hassasız ve tavizsiz bir politika izliyoruz."

Son yapılan düzenlemelerle, öğretmenlere yönelik kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlarda cezaların artırıldığını ve caydırıcılığın sağlandığını söyledi.

Sosyal Medyaya Yaş Sınırı ve Yeni Düzenlemeler Yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları ve gençleri sigara, alkol, uyuşturucu ve dijital bağımlılığa karşı korumakta kararlı olduklarını belirtti.

Özellikle sosyal medya ve dijital bağımlılığın arttığına dikkat çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz."

Eğitimde Uluslararası Başarılar

Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası eğitim araştırmalarında gösterdiği ilerlemeye dikkat çekerek, son 20 yılda matematik ve fen bilimlerinde başarılarını artıran 4 ülkeden biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin eğitimdeki başarı grafiğinin yükseldiğini belirten Erdoğan, PISA ve TIMS raporlarında Türkiye'nin performansının arttığını ve bu sürecin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile daha ileriye taşınacağını söyledi.

"Türkiye’nin En Büyük Planetaryumu Açıldı"

Erdoğan, açılışı yapılan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesinin Türkiye’nin eğitim altyapısına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

345 derslik,

88 laboratuvar,

2 konferans salonu,

500 kişilik kütüphane,

8 basketbol sahası, 2 futbol sahası,

Türkiye’nin en büyük planetaryumu gibi birçok eğitim alanı külliyede yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde nitelikli ve çağın ötesinde bir sistem oluşturmak ülkemizin istikbali açısından vazgeçilmezdir" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak : PHA