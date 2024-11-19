"Adıyaman'a Büyük Destek Sağlandı"

Milletvekili Resul Kurt, Bakan Bayraktar ve ekibinin Adıyaman’a verdiği desteklerin önemine değinerek şunları söyledi:

“6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Adıyaman’da TPAO tarafından kurulan konteyner kentte hâlâ binlerce hemşehrimiz barınmaktadır. Ayrıca, Bakanlığın misafirhane ve tesislerinde çok sayıda depremzede vatandaşımız misafir edilmiştir. Bakanlığımızın afet sürecindeki bu destekleri halkımız için çok kıymetli olmuştur. Hem deprem sürecinde hem de sonrasında seçim bölgem Adıyaman’a sağladığınız katkılar için teşekkür ediyorum.”

Adıyaman’daki Petrol ve Doğal Gaz Çalışmaları

Adıyaman’ın enerji üretimindeki önemine vurgu yapan Kurt, şunları kaydetti:

“TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 63 petrol üretim sahasında 386 kuyu ile günlük toplam 9.100 varil üretim gerçekleştirilmektedir. TPİC tarafından ise 4 sondaj/kuyu tamamlama kulesi ve 3 kara sismik ekibiyle petrol ve doğal gaz arama çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmalar, Adıyaman’ın ekonomik kalkınmasında büyük bir rol oynamaktadır.”

Afet Bölgelerine Sağlanan Enerji Destekleri

Deprem bölgelerinde elektrik ve doğal gaz abonelerine sağlanan kolaylıkları da gündeme getiren Kurt, şöyle konuştu:

“Asrın Felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremleri sonrasında afet bölgelerinde konutları veya işyerleri yıkılan, ağır hasar gören abonelerin 6 Şubat 2023 tarihine kadar tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş tüketim bedelleri terkin edilmiştir. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler, vatandaşlarımızın üzerindeki mali yükü hafifletmiştir.”

Yakacak Yardımları ve Kömür Sevkiyatları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kömür yardımları ve eğitim kurumlarına yaptığı desteklerden bahseden Kurt, şunları ifade etti:

“2024 Eylül ayına kadar ülkemizde 832 bin aileye 755.928 ton kömür yardımı yapılmıştır. Ayrıca, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından talep edilen 380.000 ton kömür, TKİ tarafından sevk edilmiştir. 2024 Şubat ayı itibarıyla toplam 375.176 ton kömür sevkiyatı gerçekleştirilmiştir.”

Elektrik Tüketim Desteği

Kurt, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan elektrik tüketim desteği ile ilgili de detaylar verdi:

“2019-2023 döneminde toplam 19,6 milyar TL tutarında elektrik tüketim desteği verilmiştir. Sadece 2023 yılında 4,4 milyon haneye 8,7 milyar TL destek sağlanmıştır. 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise yaklaşık 4 milyon haneye 5,5 milyar TL tutarında destek verilmiştir.”

“Adıyaman Halkı Adına Teşekkür Ediyorum”

Kurt, konuşmasının sonunda yapılan çalışmalar için Bakan Alpaslan Bayraktar ve ekibine teşekkür ederek, “Bakanlığımızın ve ilgili bürokratların afet sürecindeki özverili çalışmaları halkımızın yanında olduğunun bir göstergesidir. Adıyaman halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA