İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adıyaman Temsilcisi Tuncay Kaya, yaşanan iş kazasına ilişkin bir açıklama yaparak, “Önlem almamak ölümlere davetiye çıkarmaktır” dedi ve iş güvenliği önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

“Şantiyelerde Denetimsizlik Can Almaya Devam Ediyor”

İMO Adıyaman Temsilcisi Kaya, iş kazalarında artış olduğuna dikkat çekerek, “Depremler sonrası inşaat projelerinde yoğunlaşan çalışmalarda gerekli önlemler alınmadığı için çok sayıda işçimizi kaybettik. Son olarak, İndere’deki bir şantiyede beton pompasının devrilmesiyle bir işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren işçimizin ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz” dedi.

Kaya, şantiyelerde alınmayan önlemler ve yapılmayan denetimlerin can kayıplarına yol açtığını belirterek, “İş kazaları önlenebilir. Ancak ne yazık ki bu gerçeklere rağmen iş kazaları eksilmeden devam ediyor. Bu durum kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“İş Kazalarının %98’i Önlenebilir”

İMO’nun yaptığı bilimsel araştırmalara atıfta bulunan Kaya, iş kazalarının büyük çoğunluğunun tedbir alınarak engellenebileceğini belirtti. Kaya, “Meydana gelen iş kazalarının %50’si kolaylıkla, %48’i ise sistemli bir çalışma ile önlenebilir. Bu, iş kazalarının %98’inin tedbirlerle önlenebileceği anlamına geliyor. Ancak işverenlerin bu gerçeğe maliyet odaklı yaklaşması, kazaların önlenmesinde en büyük engel” dedi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine de değinen Kaya, “2024 yılının ilk altı ayında en az 878 işçi hayatını kaybetmiştir. Bu ölümlerin %26’sı inşaat sektöründe meydana gelmiştir. Geçen yıl bu sayı daha da vahimdi; 2023 yılında 1932 işçi hayatını kaybetmiş ve yine %20 oranıyla inşaat sektörü birinci sırada yer almıştır” diye konuştu.

“İnsan Odaklı Çözümler Şart”

Kaya, iş kazalarının önlenmesi için insan odaklı ve bilimsel çözümlere ihtiyaç olduğunu vurguladı. “Yapı üretim süreci, insan iş gücüne dayalı bir sektördür. Bu nedenle alınacak önlemler, proje aşamasından itibaren üretimin tüm safhalarını kapsamalıdır. İş güvenliği önlemlerinin alınması, maliyet kaygılarından bağımsız bir şekilde ele alınmalıdır” ifadelerini kullanan Kaya, şantiyelerdeki çalışma ortamlarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Her Şantiyeye Bir Şef” Kampanyası

İMO’nun başlattığı “Her Şantiyeye Bir Şef” kampanyasına değinen Kaya, şantiye şefliğinin tam zamanlı bir görev olarak ele alınmasının iş kazalarını önlemede etkin bir rol oynayacağını belirtti. Kaya, “Şantiye şefliğinin tam zamanlı bir iş olarak uygulanması, iş güvenliği önlemlerinin daha sıkı denetlenmesini sağlar ve kazaların önüne geçer” dedi.

“Hukuki ve Denetim Mekanizmaları Yetersiz”

Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bütüncül bir yaklaşım sergilenemediğini belirten Kaya, mevcut hukuki düzenlemelerin de yetersiz olduğuna dikkat çekti. “İş kazalarını önlemek için mevzuat eksikliklerinin bir an önce giderilmesi ve sürdürülebilir bir üretim sürecinin sağlanması zorunludur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İl Müdürlüğü, şantiyelerde iş güvenliği önlemlerini sıkı bir şekilde denetlemelidir” ifadelerini kullandı.

“Acılar Tekrar Etmesin”

Tuncay Kaya, 6 Şubat depremleriyle yaşanan büyük acıların iş kazalarıyla tekrarlanmasını istemediklerini vurgulayarak, “İnşaat sektörü başta olmak üzere tüm üretim alanlarında işçilerin can güvenliği her şeyden önce gelmelidir. İhmal edilen her konu, insan hayatına mal olabilmektedir. Önlem almamak, yeni ölümlere davetiye çıkarmaktır” dedi.

“İMO Olarak Takipçisiyiz”

İnşaat Mühendisleri Odası olarak iş kazalarının sıkı takipçisi olacaklarını belirten Kaya, “Adıyaman’da neredeyse her hafta bir başka iş cinayeti ile karşılaşıyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman Temsilciliği olarak bu olayların takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda farkındalık yaratmak ve önlemleri artırmak adına yetkililere çağrıda bulunan Kaya, “Depremlerden büyük zarar görmüş bu bölgede, iş kazalarıyla daha fazla can kaybı yaşanmamalıdır” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak : PHA