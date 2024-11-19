Çalışmalar, trafik güvenliğini artırmak, sürücülerin görüş açısını genişletmek ve vatandaşları enerji iletim hatlarının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla gerçekleştiriliyor.

"Trafik Güvenliği ve Görüş Mesafesi Öncelikli"

Mevsimsel olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, özellikle Atatürk Bulvarı üzerindeki refüjler, kavşaklar ve yan yollarda bulunan ağaçlar, sürücülerin güvenli görüş mesafesini sağlamak için budanıyor. Enerji iletim hatlarına yakın olan ya da yola fazla sarkan dallar kesilerek olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Düzenli Çalışma Planı"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla başlatılan bu çalışmaların, kentin farklı noktalarında düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. Çalışmaların, enerji hatlarının bulunduğu bölgelerde ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda öncelikli olarak yürütüleceği ifade edildi.

"Vatandaş Memnuniyeti Ön Planda"

Belediye yetkilileri, ağaç budama işlemlerinin sadece güvenlik amacı taşımadığını, aynı zamanda kentin estetik görünümünü koruma ve çevre düzenlemesini sağlama hedeflerini de içerdiğini vurguladı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanırken, vatandaşların da bu süreçte gösterdikleri sabır ve destek için teşekkür edildi.

Adıyaman Belediyesi, çevre düzenlemelerine ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.

Kaynak : PHA