Tecrübeli bir futbol geçmişine sahip olan Yakışık, Besni 02 Spor’daki ilk teknik direktörlük deneyiminde başarılı bir başlangıç yaptı. Takımın başında çıktığı üç karşılaşmada, iki galibiyet ve bir beraberlik alarak 7 puan topladı ve taraftarları sevindirdi.

Besni 02 Spor, Yakışık yönetiminde daha organize ve güçlü bir oyun sergilerken, alınan sonuçlarla Bölgesel Amatör Lig’de önemli bir ivme yakaladı. Teknik direktör Yakışık'ın, takımın oyun disiplini ve motivasyonuna yaptığı katkılar dikkat çekerken, Besni 02 Spor’un bundan sonraki karşılaşmalarda da üst sıraları hedeflediği belirtildi.

Kulüp yönetimi ve taraftarlar, Yakışık’a olan güvenlerini dile getirirken, genç teknik adamın gelecek haftalarda da takımın performansını artırması bekleniyor.

Kaynak : PHA