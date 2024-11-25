“Adıyaman, Dünya Çapında Bir Turizm Değeri”

Adıyaman’ın, özellikle Nemrut Dağı Milli Parkı ile dünya çapında tanınan bir şehir olduğunu vurgulayan Kurt, bölgedeki diğer tarihi ve kültürel varlıkların da turizme kazandırılması gerektiğini ifade etti. Kurt, “Adıyaman; Kommagene Krallığı’nın zengin kültürel mirasını yansıtan Nemrut Dağı, antik Cendere Köprüsü ve Perre Antik Kenti gibi değerleriyle turizm açısından eşsiz bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilmesi için bölgeye daha fazla yatırım yapılması gerekiyor,” dedi.

Mozaik Kültürünün Önemi Vurgulandı

Adıyaman’ın zengin bir mozaik kültürüne sahip olduğunu belirten Kurt, “Adıyaman’da özellikle Perre Antik Kenti’nde bulunan mozaikler, tarihin derinliklerinden günümüze bir köprü kurmaktadır. Ancak bu mozaiklerin birçoğu korunamadığı için gün yüzüne çıkarılamamış ve toprak altında kalmıştır. Zeugma’da ünlü ‘Aphrodite’nin Doğuşu’ mozaiğini yapan Samosatalı Zosimos gibi ustaların Adıyaman topraklarında da eserler bıraktığını düşünüyoruz. Bu nedenle, Adıyaman’a bir Mozaik Müzesi’nin kazandırılması, hem kültürel mirasımızı koruma hem de turizmi canlandırma adına önemli bir adım olacaktır,” dedi.

Turizm İçin Öneriler Sundu

Adıyaman’ın turizm potansiyelinin artırılması için önerilerde bulunan Milletvekili Kurt, şu başlıklara dikkat çekti:

Cendere Köprüsü: Antik Roma dönemine ait olan bu köprünün çevresi düzenlenerek günübirlik turizme kazandırılmalı.

Perre Antik Kenti: Roma dönemine ait kaya mezarları ve su kanallarıyla dikkat çeken bu bölgeye daha fazla yatırım yapılmalı.

Profesyonel Rehberlik: Bölgenin tanıtımı için profesyonel rehberlik hizmetleri sağlanmalı.

Seyahat Acenteleri İş Birliği: Adıyaman’ın turizm programlarına daha yoğun şekilde dahil edilmesi için seyahat acenteleri ve tur operatörleriyle iş birliği yapılmalı.

“Adıyaman’ın Eşsiz Zenginlikleri Gün Yüzüne Çıkarılmalı”

Milletvekili Kurt, Perre Antik Kenti’nde 1980’li yıllarda keşfedilen mozaiklerin toprak altında kaldığını belirterek, “Bu eserlerin gün yüzüne çıkarılması, şehrin tarihine ve kültürüne büyük bir katkı sağlayacaktır. Adıyaman Mozaik Müzesi, bu mirasın korunması ve sergilenmesi için önemli bir adım olacaktır. Adıyaman halkı, bu zenginliklerin hak ettiği değeri görmesini bekliyor,” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA