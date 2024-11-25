“Adıyaman’ın Kendi Çiftetellisi Olmalıydı”

Sanatçı Kemal Arda, Adıyaman kültürüne olan bağlılığını ve bu eseri oluşturma motivasyonunu şu sözlerle ifade etti:

“Her memleketin kendine ait bir çiftetellisi var, fakat Adıyamanımızın yoktu. Düğünlerde başka yörelere ait müzikler çalınıyordu. Bunu fark edip harekete geçtim ve ‘Adıyaman Çiftetellisi’ adlı eseri besteledim. Bu çalışmamı Adıyamanlı hemşehrilerime armağan ediyorum. Adıyaman düğünlerinde bundan sonra kendi çiftetellimiz çalınır, takdir Adıyamanlıların.”

"Adıyaman Kültürüne Yeni Bir Soluk"

Söz ve müziği Kemal Arda’ya ait olan “Adıyaman Çiftetellisi”, yöresel ezgileri ve enerjik ritimleriyle dikkat çekiyor. Klip, profesyonel yönetmen ve yapımcıların dokunuşlarıyla Adıyaman’ın yerel motiflerini de gözler önüne seriyor. Eserin, Adıyaman düğünlerinde vazgeçilmez bir parça haline gelmesi bekleniyor.

"Adıyamanlılardan Tam Destek"

Kemal Arda’nın açıklamaları ve şarkısının yayınlanmasının ardından Adıyamanlılar sosyal medyada sanatçıya destek mesajları yağdırdı. Birçok kullanıcı, eserin Adıyaman kültürünü temsil ettiğini ve düğünlerde bu parçayı çalacaklarını ifade etti.

“Adıyaman Çiftetellisi” ile hemşehrilerine büyük bir hediye sunan Kemal Arda, Adıyaman’ın kültürel mirasını müzikle yaşatmaya devam edeceğini belirtti. Eser, dijital platformlarda ve sosyal medyada büyük ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Kaynak : PHA