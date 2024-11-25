Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik sürdürülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir haftada yapılan baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınlarda 30 gr skunk, 28 gr metamfetamin, 23 gr bonzai, 4 adet aparat, 1 lyrica ve 70 ml aseton ele geçirilirken 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak : PHA