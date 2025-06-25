“Bu yatırımlar, gençliğimize umut, şehrimize yeni bir diriliş getirecek”

Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Av. Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı sonrası önemli protokollere imza attı. Projelerle birlikte kentin dört bir yanında gençlerin hizmetine sunulacak çağdaş ve çok amaçlı spor tesislerinin inşası için süreç başlatıldı.

Geleceğin Adıyaman’ı için stratejik yatırımlar

AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, projelere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Adıyaman Milletvekillerimizle birlikte uzun süredir gençlik ve spor tesislerimize yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Depremin ardından Adıyaman’ı sadece binalarla değil, sporla, kültürle, sosyal projelerle yeniden inşa etmeye kararlıyız. Gençlerimizin güvenli, çağdaş ve erişilebilir ortamlarda spor yapabilmesi için bu yatırımlar kritik öneme sahip.”

İşte hayata geçirilecek projeler

Adıyaman genelinde yapılması planlanan ve protokol süreci tamamlanan yatırımlar şöyle:

10.000 Seyirci Kapasiteli Yeni Şehir Stadyumu (Adıyaman Merkez)

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

765 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu (Adıyaman Merkez)

İndere ve Örenli konut alanlarına gençlik merkezleri, halı sahalar, basketbol ve voleybol sahaları

Gölbaşı ilçesine 765 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu

Kahta ilçesine 3.000 seyirci kapasiteli futbol sahası

Milletvekili Kurt, bu projelerin sadece bugünün değil, aynı zamanda Adıyaman’ın genç nüfusunun ihtiyaçlarını uzun vadede karşılayacak nitelikte olduğunu vurguladı.

Gençlere umut, mahallelere canlılık kazandıracak

Mahalle aralarına kurulacak basketbol, voleybol sahaları ile halı sahaların, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarına yardımcı olmasının yanı sıra mahalle yaşamına sosyal dinamizm katması bekleniyor. Aynı zamanda gençlik merkezleri, gençlerin kendilerini fiziksel ve zihinsel olarak geliştirebilecekleri güvenli ortamlar sunacak.

Kaynak : PHA