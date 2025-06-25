"Kırmızı bültenle aranan 11, ulusal düzeyde aranan 1 şahıs yakalandı"

"Kabine döneminde 383 suçlu Türkiye’ye iade edildi"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevcut kabine döneminde toplam 383 firari suçlunun Türkiye’ye iadesinin sağlandığını belirtti. Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun; terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar” ifadelerini kullandı.

"Kırmızı bültenle aranan 11 şahıs 9 ülkede yakalandı"

İadeleri sağlanan şahıslar arasında cinsel istismar, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, yağma, yaralama, mala zarar verme, tehdit ve göçmen kaçakçılığı gibi ağır suçlardan aranan isimler yer aldı. Kırmızı bültenle aranan şahısların yakalandığı ülkeler ve suçlamaları şu şekilde sıralandı:

S.B. – Nitelikli cinsel istismar / Almanya

M.İ. – Nitelikli cinsel istismar / ABD

E.K. – Çocuğun cinsel istismarı / İtalya

R.Ş. – Hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme / Yunanistan

Ş.Ç. – Dolandırıcılık / Karadağ

E.C.Ç. – Kasten öldürme / Polonya

E.Ö. – Kasten öldürme / Fransa

A.A. – Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti / Almanya

M.K. – Yurt dışına insan kaçırma / Almanya

R.B. – Hırsızlık, konut dokunulmazlığı, yaralama, uyuşturucu, mala zarar / Gürcistan

M.B. – Yağma, hürriyetten yoksun bırakma, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma / Almanya

"Kosova’dan iade edilen A.Y. ulusal düzeyde aranıyordu"

Kosova’da yakalanan ve ulusal seviyede aranan A.Y. isimli şahsın ise kasten öldürme, hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, hükümlü kaçırma ve cezaevine yasak eşya sokma gibi suçlardan aranmakta olduğu bildirildi.

"Operasyonlarda bakanlıklar koordineli çalıştı"

Yerlikaya, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Dairesi, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün koordineli çalıştığını vurguladı.

"Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı tebrik ediyorum"

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm personeli kutlayarak, “Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı tebrik ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA