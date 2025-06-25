"Birleşik, bütünleşik gibi bir gündemimiz yok"

Ziyarete DEVA heyetinden Genel Başkan Yardımcıları Sadullah Ergin, Elif Esen, İrfan Karatutlu ve Ahmet Burçin Yereli katılırken; Anahtar Parti heyetinde Prof. Dr. Özcan Güngör, Emine Küçükali, Hakan Tanrıöver ve Sedat Yalçın yer aldı.

Anahtar Parti Lideri Ağıralioğlu, “Şu anda birleşik, bütünleşik, cephe, masa gibi bir gündemimiz yok. Biz milletin A Planı olacağız. Akıl cephesi, üretim cephesi, rekabet cephesi ile Türkiye’yi güçlü yarınlara taşıyacak bir vizyon arayışındayız” dedi.

"CHP gelir diyenlerle AK Parti kalır diyenler arasında sıkışmayacağız"

Seçmenin kutuplaştırıldığını ifade eden Ağıralioğlu, “İktidar, ‘CHP gelir’ korkusu oluştururken, ana muhalefet de ‘AK Parti kalır’ korkusunu kullanıyor. Seçmen bu iki korku arasında sıkıştırılıyor. Biz bu anlayışın dışındayız” şeklinde konuştu.

"En mühim mesele, sorunları doğru konuşamamak"

Türkiye’nin en büyük problemlerinden birinin, sorunlarını doğru şekilde tartışamamak olduğunu belirten Ağıralioğlu, “Çözümler siyasal rekabete kurban edilmeden ele alınmalı. Bu yapılırsa Türkiye'nin büyük potansiyeli ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye’yi daha DEM’e söylettiremediler"

Gündemdeki meclis komisyonuna ilişkin değerlendirmesinde Ağıralioğlu, “Terörsüz Türkiye konuşuluyor ama daha DEM'e söylettiremediler. Onlar bizim terör dediğimize terör demiyor. Oysa herkesin aynı dili konuşması gerekiyor” dedi.

"Geçen seçimi tam tersi söylemlerle kazandılar"

Ağıralioğlu, hükümetin seçimi “PKK ile mücadele” vurgusuyla kazandığını ancak şimdi bunun zıddı bir çizgi izlediğini belirtti: “Geçen seçimde ‘Kandil’e göz açtırmayacağız’ denmişti. Şimdi terörle ilgili söylem ve duruş değişti. Bu hükümetin artık bu konuda yetkisi kalmamıştır. Yeni bir halk onayı gerekir.”

"Meclis’te konuşulması, kapalı kapılardan iyidir"

Komisyonun Meclis çatısı altında açık şekilde konuşulmasını desteklediklerini belirten Ağıralioğlu, “Bilinmeyenden değil, bilinenden zarar gelmez. Konuşabildiklerimiz değil, konuşamadıklarımız sorun doğurur” dedi.

Babacan’dan ‘hayırlı olsun’ ziyareti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise yaptığı kısa değerlendirmede, Anahtar Parti'ye başarı dileklerini iletti. Görüşmenin ardından Ağıralioğlu, Babacan ve heyetini uğurladı.

Kaynak : PHA