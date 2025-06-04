10.⁠ ⁠Yargı Paketi kapsamında ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması, trafik güvenliğinin sağlanması gibi önemli düzenlemeler yer aldı.

Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde destek veren tüm milletvekillerine teşekkür eden Özhan, hukukun üstünlüğüne dayalı, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hedeflerinin hayata geçirilmeye devam edeceğini belirtti.

Milletvekili Özhan, Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda “Adaletin Yüzyılı” olacağını vurgulayarak, yeni yargı reformunun ülkeye kazandırdığı dönüşüme dikkat çekti.

Kaynak : PHA