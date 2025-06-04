Kadınların Ezilmişliğine, Dayanışma ve Umuda Dair Bir Hikâye

Kadınların toplumsal baskı ve zorluklar karşısındaki mücadelesini merkeze alan Umay romanı, aynı zamanda iyileşmenin, sevginin ve dayanışmanın gücünü de anlatıyor. Kitabında travma sonrası hayata yeniden tutunmaya çalışan bir kadının hikâyesine yer veren Karakeçi, "Romanımda Umay adında bir karakterin yaşadığı ağır bir travmadan sonra hayata yeniden tutunma sürecini anlattım. Ayrıca bir yerde kadın varsa orası aşksız olmaz." dedi.

Genç Yazara Tam Destek

İmza gününde öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimi yoğun ilgi gösterirken, Medine Karakeçi'nin yazarlık serüvenine en büyük desteği veren isimlerden biri olan Edebiyat Öğretmeni Alev Kurtulmuş duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Bir edebiyat öğretmeninin en mutlu günü, öğrencisinin kitap çıkardığı gündür. Medine üç yıl boyunca bu kitap için çok çalıştı. İlk kitabı olsun ama son kitabı olmasın.”

Altın Meşale Yayınları Editörü ve Eğitimci Yazar Mustafa Coşkun ise yazarlığın değerini şu ifadelerle vurguladı:

“Bugün çok güzel bir şey oldu. Medine kızımız ilk kitabıyla buluştu. Bu, bir annenin bebeğine kavuşması gibidir. Medine’nin çok iyi bir yazar olacağına inanıyorum. Genç bir yazar olarak en büyük tavsiyem, iyi bir yazar olmanın yolunun iyi bir okuyucu olmaktan geçtiğini unutmamasıdır.”

Öğrencilerden Yoğun İlgi

İmza gününde arkadaşları da genç yazara destek verdi. Öğrencilerden Eflin Koç, “Medine arkadaşımız çok güzel bir kitap hazırlamış. Bazı sayfalarını okudum, çok beğendim. Sonsuz başarılar diliyorum.” dedi.

Romanın Teması: Umut, Dayanışma ve İyileşme

“Kitabımın ana teması umut, dayanışma, savaşma, aşk ve iyileşme. En çok da hiç tanımadığı insanların Umay’a verdiği destek onu hayatta tutuyor.” diyen Medine Karakeçi, eserinin toplumun her kesiminden okuyucuya dokunmasını hedefliyor.

Medine Karakeçi Kimdir?

2007 yılında Adıyaman’da doğan Medine Karakeçi, beş kız kardeşin dördüncüsüdür. Halen Adıyaman Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. “Umay”, genç yazarın ilk yayımlanan eseridir.

Kaynak : PHA