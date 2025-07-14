'O gece milletimiz destan yazdı'

Milletvekili Alkayış, 15 Temmuz’un, Türk milletinin vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıktığı bir direnişin sembolü olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



“15 Temmuz, aziz milletimizin hainlere karşı tanklar ve tüfekler önünde âdeta etten duvar örerek göğüs gerdiği, vatanını ve istikbalini darbecilere teslim etmediği gecenin adıdır. O gece milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde, şer odaklarının hevesleri kursaklarında kalmıştır.”



'Türkiye, bir kez daha parçalanmaz bir bütün olduğunu gösterdi'

Alkayış, 15 Temmuz gecesi yaşananların Türkiye’nin birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı için verilen mücadelenin yeni bir sayfası olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:



“Türkiye Cumhuriyeti vatanı, milleti ve devletiyle parçalanmaz bir bütündür. Bu hakikati, 15 Temmuz gecesi bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Vatanımıza göz diken hainler, milletimizin sarsılmaz iradesi karşısında hezimete uğramış; bu hezimet, ülkemiz üzerinde kötü emeller besleyenlerin korkulu rüyası olmuştur.”



'Milli irade her zaman demokrasiden yana olmuştur'

Alkayış, milletin tarih boyunca bağımsızlık uğruna verdiği mücadelelere vurgu yaparak, Türkiye’nin darbeci anlayışlara hiçbir zaman boyun eğmediğini dile getirdi:



“Biz, bağımsızlık uğruna her zaman mücadele vermiş ve mazisi şanlı zaferlerle dolu olan bir milletiz. Milletimizin iradesi, daima demokrasi ve birlik-beraberlik yönünde tecelli etmiştir. Bu karanlık gecenin sonunda, devletimizin ve milletimizin darbeci şer odaklarını alt etmesiyle ülkemiz aydınlığa çıkmış; tarihteki zaferlerimize bir yenisi daha eklenmiştir.”



'Basın, bu bilinci gelecek nesillere aktarmada önemli rol oynamaktadır'

15 Temmuz’un yıl dönümünde basın ve medya kuruluşlarının sorumluluğuna da değinen Milletvekili Alkayış, halkın bilinçlenmesinde haber kaynaklarının büyük bir rol oynadığını vurguladı:



“Milletimizin 15 Temmuz 2016 gecesi verdiği şanlı mücadelenin bugün basılı ve elektronik yayın organları ile çeşitli haber kanallarında geniş biçimde yer aldığını görmekteyiz. Bu bilinç etrafında bir araya gelinmesinde medya kuruluşlarının önemli payı vardır. Bu vesileyle, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün anlam ve öneminin gelecek nesillere aktarılmasında da bu yayınların büyük katkısı olacaktır.”



'Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyorum'

Açıklamasının sonunda 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşları rahmetle anan ve gazilere şifalar dileyen Alkayış, şu ifadeleri kullandı:



“Bu vesileyle halkımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tekrar tebrik ediyorum. 15 Temmuz vatan savunmasında hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazi kardeşlerimize de sağlık ve afiyet diliyorum. Allah milletimizi bir daha böyle kara gecelerle sınamasın.”

Kaynak : PHA