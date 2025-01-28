Çevre Yolu Projesi Daha Geniş Kapsama Ulaşıyor

Milletvekili Alkayış, 5 Mayıs 2024 tarihinde müjdesini verdiği Çevre Yolu Projesi’nin başlangıcından bu yana 8 aylık süreçte önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Proje başlangıçta 9 kilometre olarak planlanmışken, yapılan görüşmeler sonucu 12 kilometreye çıkarıldı. Yeni güzergâh, İndere Konutları’na 3 farklı noktadan ulaşım sağlayacak şekilde düzenlendi. 25 metre genişliğinde inşa edilen yolun tamamlanmasıyla Adıyaman’daki trafik akışında büyük bir rahatlama bekleniyor.

"Adıyaman’ın Ulaşımında Büyük Rahatlama Sağlanacak"

Projenin Adıyaman’ın kalkınma hamlelerinden biri olduğunu ifade eden Alkayış, bu yolun tamamlanmasının şehir için büyük bir kazanım olacağını söyledi. “Adıyaman’ın ulaşımında uzun yıllardır beklenen bir rahatlamayı sağlayacak olan Çevre Yolu Projesi, çok büyük bir emek ve gayretin sonucudur. Vatandaşlarımız bu projeden büyük fayda sağlayacak” dedi.

Kalıcı Konutlardan Önce Hizmete Girecek

Milletvekili Alkayış, Çevre Yolu Projesi’nin kalıcı konutların tesliminden önce tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. “Ulaşım günümüzde en büyük ihtiyaçlardan biri. Bu proje, Adıyamanlı vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak ve şehrimize değer katacak” ifadelerini kullandı.

Bakanlık ve Emlak Konut’la İş Birliği

Alkayış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emlak Konut Başkanlığı düzeyinde gerçekleştirdiği görüşmelerin projenin genişletilmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Yeni düzenlemelerle projenin kapsamının genişletildiğini ifade eden Alkayış, bu tür yatırımların Adıyaman’ın kalkınması için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yüksek Maliyetle Büyük Yatırım

Yüksek bir maliyetle hayata geçirilen projenin, ilk planlamasından daha kapsamlı hale getirildiğini belirten Alkayış, yol tamamlandığında Adıyamanlıların günlük yaşamında büyük kolaylıklar sağlayacağını ifade etti. Adıyaman’ın şehir içi ulaşımını önemli ölçüde rahatlatması beklenen proje, vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor.

Adıyaman için büyük bir öneme sahip olan Çevre Yolu Projesi’nin tamamlanmasıyla, şehrin ulaşım altyapısında uzun vadeli bir rahatlama sağlanması hedefleniyor. Halkın beklentilerini karşılayan bu proje, şehrin kalkınma sürecinde önemli bir dönüm noktası olacak.

Kaynak : PHA