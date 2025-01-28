Kimler Başvurabilir?

Programa başvurabilecekler arasında şu kriterleri karşılayanlar yer alıyor:

T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş kişiler,

6 Şubat 2023 depreminden etkilenen 7 ilde faaliyet gösteren ve zarar gören işletme sahipleri,

İşletmesi mikro, küçük veya orta ölçekli olanlar,

Daha önce herhangi bir destek programından faydalanmamış kişiler.

Deprem nedeniyle yaşamını yitiren işletme sahiplerinin birinci derece yakınları da, gerekli belgeleri sunarak başvuruda bulunabiliyor.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Başvurular, 9 Şubat 2025 Pazar günü saat 23.59’a kadar dijital başvuru formu üzerinden yapılabilecek. İşletme sahiplerinin, başvuru sırasında işletme bilgileri, hasar durumu, gelir kaybı gibi detayları eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

Destek Miktarı ve Kapsamı

Her işletmeye verilecek 150.000 TL’lik destek, iki taksitte ödenecek. İlk %50’lik tutar, işletme sahibinin banka hesabına yatırıldıktan sonra, işletme için gerekli malzeme veya hizmet alımlarının 21 gün içinde tamamlanması gerekiyor. Faturaların Kızılay’a ibraz edilmesi sonrası kalan %50 tutar işletme sahibine aktarılacak.

Destek, şu tür harcamalar için kullanılabilir:

İş yeri tadilatı ve onarımı,

Ofis veya üretim ekipmanlarının alımı,

Üretimde kullanılan hammadde, malzeme ve araç gereçler,

Dijitalleşme yatırımları (yazılım, e-ticaret platformu üyelikleri, internet sitesi gibi).

Ancak, kira ödemeleri, personel giderleri veya işletme sahibinin kişisel ihtiyaçları bu kapsamın dışında bırakılmıştır.

Öncelikli İşletmeler

Bazı işletmeler başvuru sırasında önceliklendirme avantajından faydalanabilecek. Bunlar arasında:

Deprem nedeniyle ailesinden birinci derece yakınını kaybedenler,

Engelli veya kronik hastalık sahibi bireylerin bakımıyla yükümlü olanlar,

Kadınlar tarafından yönetilen veya kadın çalışan istihdam eden işletmeler yer alıyor.

Başvuru Değerlendirme Süreci

Başvuruların ardından, işletme sahipleri beyan ettikleri bilgileri belgelemek üzere Kızılay ekipleri tarafından ziyaret edilecek. Başvuruların uygun bulunması halinde, hibe desteği süreci başlatılacak.

Detaylı Bilgi ve Başvuru Linkleri

Detaylı başvuru rehberi ve başvuru formuna ulaşmak için buraya tıklayın. Başvuru sürecine ilişkin sorularınız için Türk Kızılayı Toplum Merkezi veya 168 Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Deprem bölgesindeki işletmeler için hayati önem taşıyan bu destek programı, ekonomik toparlanmayı hızlandırmayı ve yerel ekonomiyi yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA