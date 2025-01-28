Halkın Huzuru İçin Aralıksız Çalışma

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürdü. Asayiş Büro Amirliği’nin saha çalışmaları sonucunda Aralık ve Ocak aylarında 24 aranan şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11’i serbest bırakıldı.

Kumar Operasyonlarında 98 Bin TL Ceza

Emniyet ekipleri, umuma açık iş yerlerinde denetimlerini artırarak, 3 kıraathanede kumar oynandığını tespit etti. Kumar oynanması için yer temin eden 4 kişiye adli işlem yapılırken, kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye toplamda 98.498 TL idari para cezası kesildi.

Silah ve Mühimmat Operasyonları

Ruhsatsız silah ve mühimmat kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen denetimlerde önemli başarılar elde edildi. Aralık ve Ocak aylarında düzenlenen operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve 123 fişek ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kahta’da Suçlulara Geçit Yok

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, suç ve suç unsurlarına karşı etkin mücadelesini sürdürüyor. Halkın güvenliği için gece gündüz çalışan emniyet ekipleri, denetim ve operasyonlarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Emniyet yetkilileri, toplumun huzurunu bozan her türlü faaliyete karşı vatandaşların duyarlı olmasını ve şüpheli durumları ihbar etmelerini istedi.

Kaynak : PHA