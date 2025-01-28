Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Ortak Çalışma Yürütüyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulama kapsamında, pazarcı esnafına çöp poşetleri dağıtıldı. Ekipler, dağıtım sırasında esnafa çöplerin düzenli olarak poşetlenmesi ve çevrenin temiz tutulması konusunda uyarılarda bulundu.

Belediye ekiplerinin bu girişimi, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Uygulamanın, pazar yerlerinde temizlik standartlarını yükseltmesi ve çevre kirliliğini azaltması bekleniyor.

Esnaftan Uygulamaya Destek

Pazarcı esnafı, uygulamanın çevre temizliği açısından faydalı olduğunu belirterek Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür etti. Esnaf, belediyenin bu adımının hem daha hijyenik bir pazar ortamı sağladığını hem de vatandaşların sağlığı için önemli bir katkı sunduğunu ifade etti.

Esnafın uygulamayla ilgili görüşleri şu şekilde:

Murat Aydın: “Bu uygulama güzel bir uygulama. Hijyenik ve daha temiz bir ortam olursa daha güzel olur. Olması gereken bir uygulama.”

Ramazan Karadağ: “Belediye tarafından başlatılan bu uygulama hizmet için güzel bir uygulamadır. Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür ederiz.”

Emin Bulut: “Bizlere poşet verdikleri için Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Çünkü çevre konusu önemli bir husustur. Kendimiz çöplerimizi toplayarak çevreyi temiz tutmamız gerekiyor.”

Erkan Yıldız: “Bu uygulamanın başlatılması çok iyi oldu. En azından bu şekilde her taraf kirlenmeden daha temiz olacak.”

Adıyaman Belediyesi’nden Temizlik Vurgusu

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, çevre temizliği ve hijyenin önemine dikkat çekerek bu uygulamanın sürdürülebilir bir pazar ortamı yaratmayı hedeflediğini belirtti. Yetkililer, esnafın ve vatandaşların çevre temizliğine göstereceği hassasiyetin, bu tür projelerin başarısında önemli rol oynayacağını vurguladı.

Daha Temiz Bir Adıyaman İçin Ortak Çaba

Adıyaman Belediyesi’nin pazarcılara yönelik çöp poşeti dağıtım uygulaması, şehir genelinde çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Esnaf ve belediye iş birliği ile semt pazarlarının daha temiz bir görünüme kavuşması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Vatandaşlar, uygulamanın diğer pazar yerlerinde de hayata geçirilmesini talep ediyor.

Kaynak : PHA