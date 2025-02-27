"Gençlik Geleceği İnşa Eder, Biz Gençliği İnşa Etmeliyiz"

Milli Gençlik Derneği'nin Adıyaman'daki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekir Korkmaz, gençliğin ruhen ve fikren donanımlı olması gerektiğini vurgulayarak, "Necmettin Erbakan Hocamızın bizlere çizdiği yolda, inançlı ve şuurlu bir gençlik yetiştirme gayesiyle çalışıyoruz. Ramazan ayı, sadece oruç ibadetinin yerine getirildiği bir dönem değil, aynı zamanda nesillerin ihyası adına derin muhasebelerin yapılması gereken bir aydır. Bizler, yalnızca binaları ayağa kaldırmayı değil, gençlerimizin de maneviyatını güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Deprem Sadece Şehirleri Değil, Ruhları da Sarsmıştır"

Korkmaz, Adıyaman'da yaşanan büyük yıkımın ardından, fiziki inşa sürecinin devam ettiğini fakat asıl meselenin insanı ve özellikle gençliği inşa etmek olduğunu belirtti.

"Deprem, sadece binaları yıkmadı, gençlerimizin umutlarını, hayallerini ve geleceğe dair inançlarını da derinden sarstı. Bugün, fiziksel olarak şehirlerimizi inşa etmek için büyük çabalar sarf ediliyor. Ancak binaların yükselmesi kadar, ruhların da ihyası gereklidir. Eğer nesillerimizi kaybedersek, binaları tamamlasak bile şehirlerimiz ruhsuz kalacaktır. Bu yüzden gençlerimize sahip çıkmak, onları milli ve manevi değerler doğrultusunda eğitmek en büyük önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

"Ramazan, Bir Eğitim ve Diriliş Ayıdır"

Ramazan ayının sadece ibadetle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, bu ayın bir eğitim, bilinçlenme ve diriliş dönemi olduğunu ifade etti:

"Ramazan ayı, açlık ve susuzluğa sabır göstermekten öte, nefsi terbiye etmek ve manevi bir yükseliş sağlamak için en önemli fırsatlardan biridir. Gençlerimiz bu ayda hem ibadetlerini yerine getirmeli hem de ilim ve hikmet yolunda kendilerini geliştirmelidir. Biz de bu doğrultuda, çeşitli etkinliklerle gençlerimize manevi bir bilinç kazandırmaya çalışıyoruz."

Milli Gençlik Derneği olarak Ramazan boyunca gençlere yönelik iftar programları, sohbetler ve manevi eğitimler düzenlediklerini belirten Korkmaz, bu çalışmalara gençlerin büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi.

"Milli Görüş Şuuru ile Gençlerimize Sahip Çıkıyoruz"

Milli Gençlik Derneği'nin, Milli Görüş geleneğinin temel prensipleri doğrultusunda hareket ettiğini belirten Korkmaz, gençlerin ahlaki, manevi ve kültürel donanımlarını artırmak için çeşitli projeler geliştirdiklerini söyledi.

"Merhum Erbakan Hocamızın 'imanlı ve şuurlu bir gençlik' hedefi doğrultusunda, Adıyaman'da gençlerimize yönelik eğitimler, konferanslar ve sosyal faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Gençlerimizin sadece akademik olarak değil, ahlaki ve manevi açıdan da güçlü bireyler olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

"Gençliği Kaybedersek, Geleceği Kaybederiz"

Bekir Korkmaz, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bizler biliyoruz ki gençliği kaybedersek, geleceği kaybederiz. Bu nedenle Milli Gençlik Derneği olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve gençlerimizin ruhen, fikren ve ahlaken güçlü bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Ramazan ayı, hem bireysel hem de toplumsal olarak yeniden silkelenme ve diriliş ayıdır. Bu ayın bereketiyle gençlerimize daha fazla ulaşarak, onları iman, ahlak ve vatan sevgisiyle yetiştirme yolunda daha güçlü adımlar atacağız."

"Şehirler Yeniden Kurulur, Nesiller Yeniden İnşa Edilmez"

Milli Gençlik Derneği Adıyaman Temsilcisi Bekir Korkmaz, Adıyaman’da binaların, yolların ve altyapının yeniden yapılması zamanla mümkün olabilir, ancak kaybedilmiş bir nesli geri getirmek imkânsızdır. Bu yüzden, özellikle deprem sonrası toparlanma sürecinde gençlere yönelik manevi, kültürel ve eğitsel çalışmaların daha fazla önem kazandığını belirtti.

Korkmaz, Milli Gençlik Derneği'nin, Ramazan ayını, gençlerin manevi eğitimine vesile kılmayı ve geleceğin güçlü nesillerini yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak : PHA