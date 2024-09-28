Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, ATSO Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ve proje kursiyerleri katıldılar.

Proje ile ilgili sunum yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Oda olarak proje fırsatlarından yararlandıklarını belirterek; “Özellikle depremden sonraki süreçte bizlerde yeni finansman kaynakları arayışına girdiğimizde özellikle Avrupa Birliğinin bu hibe destekleri, kalkınma ajansının destekleriyle ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Geçen hafta açıklanan Kalkınma Ajansının Seeco projesi adı altında iki tane projemizde onaylandı. Sözleşmelerini Sayın Valimizle beraber imzalayacağız. Bunların birisi Gastronomi Merkezi. Burada hem üniversitemiz hem Valiliğimizle beraber yürüttüğümüz bir proje olacak. Bir diğeri de Sosyal Girişimcilik Merkezi. Bu da yine bizim yürüttüğümüz aslında uzun zamandır peşinde olduğumuz diğer büyükşehirlerde gördüğümüz özendiğimiz bir programdı. Bu projeleri hazırlarken bizlere destek veren hocalarımızda var. Programımızın ismi “Mesleki Eğitimle Gençlerin İstihdamı” projesiydi. Toplam tutarı 360 bin Euro’ya yakın bir bütçesi söz konusuydu. Bu projeyi Esnaf Sanatkârlar Odalar Birliğiyle beraber yürüttük. Projenin amacı 15-29 yaş aralığındaki gençlerin iş gücü piyasasına katılımını ve sosyal koşullarını dikkate alarak okumayan aynı zamanda herhangi bir yerde istihdam olmayan gençlere genel beceri eğitimleri ve mesleki eğitimler vererek istihdam edilmesi ve istihdamda kalmasını sağlamaktır. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Proje ortağı Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, projeyle birlikte gençlerin istihdama katılmalarının sağlanacağını ifade etti. Duranay; “Projemiz eğitimini tamamlamış veya yarıda bırakmış istihdama katılmamış 15-29 yaş arası işsiz gençlerimizi istihdam etmek adına yapılmıştır. Eğitimlerini tamamlayan bu gençlerimiz inşallah hünerlerini, kabiliyetlerini, niteliklerini geliştirerek ülkemize güzel hizmetler yaparlar. Küçük esnaf ve sanatkârlarımız ile sanayicilerimiz insan gücüyle çalışmaktadır. Bugün ve gelecekte mesleklerini etkili bir şekilde icra edebilecek aynı zamanda tüm sektörlerin yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği ile Ticaret ve Sanayi Odasının hedeflerinin başında gelmektedir. Projemiz kapsamında gençlerimizin geleceğini şekillendirecek ve insanlara meslek edindirerek altın bir bilezik edinmeleriyle istihdama destekleri sağlanacaktır. Depremde çok büyük bir yıkıma uğrayan ilimizin tekrar kalkınması için yapılan bu tür proje tabanlı çalışmaların ilimize çok büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkürlerimiz sunar projeyle ufku açılan gençlerimizin güzel ve faydalı işler yapacağını umut ederek bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, sivil toplum kuruluşlarına destek olduklarını dile getirerek sanayicilerle iç içe olduklarını, herhangi bir problemde sanayicilerin yanında olduklarını söyledi. Özhan, kursiyerlere başarılar dileyerek projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, projenin başarıyla tamamlanması nedeniyle ATSO Yönetim Kuruluna teşekkür etti. Varol; “Bu projelere başlayıp bu projeleri bitiriyor olabilmek biz yöneticiler için mutluluk verici bir şey. Bu projenin birkaç tane önemli manası var. Bunlardan en önemlisi biz Avrupa Birliği fonlarına uzun zamandır devam eden ilişkilerimiz nedeniyle çok ciddi kaynaklar yatıran harcamalara katılan bir ülkeyiz. Dolayısıyla oraya verdiğimiz kaynakların bu tarz projeler hazırlanarak tekrar bizim insanımıza kazandırılması bir kere çok önemli. Bu anlamda ben Ticaret ve Sanayi Odamızı, başkanımız nezdinde tebrik ediyorum. Gerçekten aktif ve dinamik bir kurumsal yapıları var. Bu şehri yaşadığımız büyük afetten sonra hızlı bir şekilde ayağa kaldıracaksak ancak bu yaklaşımla ayağa kaldırabiliriz. Sürekli olarak arayış içerisinde olmalıyız. Bu proje aslında böyle bir arayışın sonucu olan onlarca güzel çalışmadan bir tanesi. Avrupa Birliğinden alınan fonları, fonlarla yapılan projeleri başarılı bir şekilde tamamlamakta önemlidir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum”

Ayrıca toplantıda Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Program katılımcısı kursiyerler proje hakkında görüş ve düşüncelerini videoyla katılımcılara anlattılar. Protokol konuşmalarının ardından proje kapsamında temel makyaj, servis komiliği ve aşçı yardımcılığı alanlarında eğitim alan 160 kursiyere sertifika, proje koordinatörleri ve eğitmenlere de plaket verilirken program çalışma yemeği ile sona erdi.



Kaynak : PHA