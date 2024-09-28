Park içerisinde çocuklarını gezdiren ailelerden gelen şikayetler ve motosikletli sürücülerin park içerisinde yarış yaptığına yönelik ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, parkta huzuru sağlamak amacıyla geniş çaplı kontroller gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, kurallara aykırı şekilde motosiklet kullanan sürücülere yönelik toplamda 90 bin TL'yi aşan cezai işlem uygulandı. Ehliyetsiz ve park kurallarına aykırı davranan motosiklet sürücülerine yönelik bu cezalar, parkın güvenli bir ortam haline getirilmesi amacıyla yapıldı. Aileler, denetimlerin sıklaşmasıyla birlikte parktaki huzurun sağlandığını ifade ederken, emniyet güçlerine teşekkürlerini iletti.

Denetimlerin ardından, motosikletli grupların park alanından uzaklaştığı ve özellikle çocukların güvenli bir şekilde vakit geçirebildiği gözlemlendi. Yetkililer, halkın güvenliği ve parkın huzuru için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak : PHA