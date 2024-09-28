Ankete katılan seçmenlerin yüzde 19,3'ü CHP'yi ikinci tercih olarak belirtti. Bu, CHP'nin farklı partilerin tabanındaki seçmenler açısından ciddi bir çekim gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Bu oranı yüzde 20,2 ile Yeniden Refah Partisi (YRP) takip ediyor. YRP'nin aldığı bu yüksek oran, muhafazakâr ve sağ seçmenler arasındaki popülaritesini gözler önüne seriyor.

AK Parti ise yüzde 15,2 oranla üçüncü sırada yer alıyor. Bu, AK Parti'nin kendi tabanı dışında, daha düşük bir oy potansiyeline sahip olduğunu, fakat yine de güçlü bir ikinci tercih alternatifi olduğunu gösteriyor. Zafer Partisi de yüzde 12,4 oranla dikkat çekiyor, milliyetçi çizgideki partinin özellikle diğer sağ seçmenler açısından önemini artırıyor.

Ankette İyi Parti ve MHP, sırasıyla yüzde 4,7 ve yüzde 11,2 oy oranlarıyla orta sıralarda yer alıyor. Bu sonuçlar, her iki partinin de belirli bir seçmen kitlesi tarafından alternatif parti olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca Türkiye İşçi Partisi (TİP)'nin yüzde 7 oranla, sol görüşlü partiler arasında belirgin bir ikinci tercih olduğu görülüyor.

Sosyo-Politik Durumun Yansımaları

Bu sonuçlar, Türkiye'nin siyasi yapısında ciddi bir kutuplaşmanın olduğunu, ancak aynı zamanda seçmenlerin bazı konularda ikinci bir alternatife de açık olduklarını gösteriyor. Özellikle, Yeniden Refah Partisi'nin yüksek oranda ikinci tercih edilmesi, yeni ve muhafazakâr tabanlı partilerin popülaritesinin artabileceğini işaret ediyor.

Sonuç olarak, anketin ortaya koyduğu tablo, partilerin sadece mevcut tabanlarıyla değil, diğer partilerin tabanlarına hitap etme stratejileri ile de başarılı olabileceklerini gösteriyor. Bu bağlamda, siyasi partilerin ilerleyen süreçte hem mevcut destekçilerini hem de potansiyel seçmenlerini göz önünde bulundurarak politikalarını şekillendirmesi önem taşıyor.

Kaynak : PHA