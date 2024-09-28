Yatırım Danışma Konseyi’nin 10. Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Erdoğan, muhalefetin erken seçim taleplerine kapıyı kapattı ve bu tartışmaları "havanda su dövmek" olarak nitelendirdi.

Erdoğan, konuşmasında ekonomiden savunmaya kadar birçok alanda planlarının 2028’e göre yapıldığını belirterek, muhalefetin kendi iç çekişmelerini örtbas etmek amacıyla bu tartışmayı gündeme getirdiğini savundu. Erdoğan, “Türkiye'nin önünde altın değerinde seçimsiz 3,5 yıl var” diyerek, bu sürenin ülkenin hedeflerine ulaşmak için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Erdoğan’ın Açıklamalarından Öne Çıkan Başlıklar:

Planlar 2028’e Göre Yapılıyor: "Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz. Milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi sonuna kadar en güzel şekilde kullanma çabasındayız."

Erken Seçim Talebine Kapalıyız: "Muhalefetin kendi iç çekişmelerini gölgelemek amacıyla gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz."

Önümüzde Seçimsiz 3,5 Yıl Var: "Türkiye'nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3,5 yıl var. Ekonomide, savunmada ve demokrasideki hedeflerimize bu sürenin hakkını vererek ulaşabiliriz."

Toplumda Erken Seçim Talebi Artıyor

Her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim taleplerini sert bir dille reddetse de toplumdaki ekonomik sıkıntılar bu tartışmaları sürekli gündemde tutuyor. Enflasyon nedeniyle alım gücü azalan milyonlarca vatandaş, erken seçimi bir çıkış yolu olarak görüyor. Son kamuoyu yoklamaları da bu talebin halk arasında giderek güçlendiğini ortaya koyuyor.

SONAR Araştırması: Ağustos ayında yapılan ankete göre, katılımcıların %53,1’i erken seçim yapılması gerektiğini savunurken, %40,7’si ise buna karşı çıkıyor.

ASAL Araştırması: Bir başka araştırmada ise katılımcıların %46,6’sı erken seçimden yana görüş bildirirken, %41,2’si bu talebi reddediyor.

Muhalefetin Erken Seçim Çağrıları Sürüyor

Erken seçim tartışmaları, muhalefet kanadında geniş bir yer bulmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Erdoğan’ın yeniden aday olma iddiası varsa son tarih 2025 Kasım” diyerek, erken seçimi bir çağrıya dönüştürmüştü. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, "2025 yılının sonu veya 2026 ilkbaharında mutlaka bir erken seçim yapılmalı" ifadelerini kullanarak erken seçim talebini gündemde tutmaya devam ediyor.

Erken Seçim Tartışmaları Sıcaklığını Koruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına karşı net bir duruş sergilese de ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşların bu talebi ve muhalefetin baskıları, tartışmaların süreceğini gösteriyor. Özellikle muhalefetin erken seçim çağrılarını yoğunlaştırması ve kamuoyu yoklamalarının halkın bu talebi desteklediğini göstermesi, bu konunun önümüzdeki dönemde de gündemde kalacağını işaret ediyor.

Kaynak : PHA