484’üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında yer alan ve bu sene kapılarını 30’uncu kez açacak olan Manisa Mesir Ticaret Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Ticaret Fuarı’nın açılışına Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, vali yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 28 Nisan tarihine kadar açık kalacak olan fuara çeşitli sektörlerden yaklaşık 200 firma katıldı.

SNS Fuarcılık adına açılış konuşmasını yapın Saruhan Simsaroğlu’nun ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, katılımcılara seslendi. Manisa’yı festivaller ve fuarlar şehri yapacaklarını söyleyen Başkan Durbay, bu sene 30’uncusu düzenlenen Mesir Ticaret Fuarı’nın hayırlı olması dileklerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise konuşmasında, “Ülkemizde fuarcılık, şanlı Cumhuriyetimizin ilanının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi ile başlamış. Büyük önderimizin “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi zaferlerle desteklenmezse payidar olamaz, az zamanda söner” sözlerinin ışığında fuarcılık, ülkemizde gelişmiş ve bugünlere kadar gelmiştir. Manisa’mızda da yaklaşık 30 yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı, her yıl yüzlerce firmayı ve esnafı, binlerce ziyaretçisiyle buluşturuyor. Bu yıl da otomotivden beyaz eşyaya, mobilyadan ev dekorasyonuna kadar 200’ü aşkın firmayı şehrimizde ağırlıyoruz. Bu güzel fuar organizasyonunun şehrimizin tanıtımının yanında ekonomisi için de büyük önem arz ettiğini düşünüyorum” dedi.

Başkan Ferdi Zeyrek, 484’üncüsü düzenlenecek olan Mesir Festivali’nin daha ileriye taşınması için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır oldukların belirterek, “484 yılı geride bırakan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimizi, 4 yıllık bir özlemin ardından dün itibariyle coşkuyla başlattık. Pazar günü mesir saçım töreniyle coşkumuzun zirve yapacağı bu güzide festivalin her alanda daha ileriye taşınması için üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yapacağımızı belirtmek istiyorum. Hemşerilerimizin de festivaline sahip çıkmasıyla birlikte hem festivalimizin hem de şehrimizin tanıtımı noktasında önemli bir konumda bulunan festivalimizi şanına yakışır duruma getireceğimize inanıyorum. Manisa, medeniyetler şehri. Tarihiyle doğasıyla tarımıyla sanayisiyle turizmiyle potansiyeli olan bir şehir. Bu şehrin her potansiyelini dinamiğe çevirmek için çok çalışacağız. Bu duygularla “Geleneksel Buluşmamız” sloganıyla kapılarını açan Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarının hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcılara ve fuarın bugünlere gelmesinde emeği olanlara hem şahsım hem de Manisalılar adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Manisa Valisi Enver Ünlü de bir konuşma yaparak katılımcıları selamladı. Yapılan konuşmaların ardından Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve protokol üyelerinin katılımıyla kurdelenin kesilmesiyle fuarın kapıları ziyaretçilere açılmış oldu. Kesilen kurdele sonrasında protokol üyeleri fuarda yer alan firmaları ziyaret ederek, firma sahipleri ve yetkilileri tarafından ürün ve hizmetler konusunda bilgi aldı.

MANİSA (İGFA)