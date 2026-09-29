Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen açık prostatektomi operasyonunda, ileri derecede prostat büyümesine bağlı şikayetleri bulunan hastanın ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Operasyonda hastanın mesanesinden 42 adet taş çıkarıldı.

Kahta ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki hasta, şiddetli ağrı ve rahatsızlık şikayetiyle Kahta Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Daha önce farklı merkezlerde açık, perkütan ve endoskopik yöntemlerle defalarca taş ameliyatı geçiren hastanın yapılan tetkiklerinde, mesanesinde toplam boyutu yaklaşık 8 santimetreyi bulan çok sayıda taş tespit edildi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Eyüp Dilek ve uzman ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastanın mesanesindeki taşlar titiz bir çalışmayla tek tek çıkarıldı. Operasyon sonucunda mesaneden toplam 42 parça taş başarıyla çıkarıldı.

Hastane bünyesinde gerçekleştirilen nitelikli ameliyatlara bir yenisini eklediklerini belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, 'Hastanemizde uzman kadromuz ve teknik altyapımızla bölge halkımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için aralıksız çalışıyoruz. Bu tür zorlu ve hassas operasyonların hastanemizde başarıyla uygulanması bizler için gurur vericidir. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. İsmail Eyüp Dilek ve Dr. İbrahim Sibal ile anestezi yönetimini gerçekleştiren Dr. Oğuzhan Deniz ve Dr. Nazlı Deniz'i, ayrıca operasyonda emeği geçen tüm ameliyat ekibimizi tebrik ediyor, hastamıza sağlıklı bir ömür diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kahta Devlet Hastanesi'nde uygun hasta seçimiyle prostat hastalarına endoskopik ve açık prostatektomi cerrahilerinin de uygulandığını belirtilen Başhekim Akel, vatandaşların prostat ve ürolojik şikâyetlerini ihmal etmemeleri ve gerekli durumlarda üroloji uzmanına başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

Başarılı geçen operasyonun ardından hızla toparlanan ve sağlığına kavuşan hasta, şifa ile taburcu edildi.