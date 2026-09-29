Ek yerleştirme kapsamında toplam 100 bin 738 kontenjan açıldı. Bunun 34 bin 177'si devlet üniversitelerine, 57 bin 226'sı özel üniversitelere, 9 bin 335'i ise Kuzey Kıbrıs ve diğer ülkelerdeki üniversitelere ayrıldı.

Devlet üniversitelerinde doluluk oranı özel üniversitelere göre belirgin şekilde daha yüksek gerçekleşti.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE DOLULUK YÜZDE 79,6

Devlet üniversitelerine ayrılan 34 bin 177 kontenjanın 28 bin 367'si doldu.

5 bin 810 kontenjan boş kalırken, doluluk oranı yüzde 79,6 olarak gerçekleşti.

Özel üniversitelerde ise tablo tersine döndü.

ÖZEL ÜNİVERSİTELERDE 42 BİN 500 KONTENJAN BOŞ KALDI

Özel üniversitelere ek yerleştirme kapsamında ayrılan 57 bin 226 kontenjanın yalnızca 14 bin 726'sı doldu.

Böylece 42 bin 500 kontenjan boş kalırken, boşluk oranı yüzde 74,7'ye ulaştı.

Ek yerleştirme öncesindeki toplam kontenjanlar dikkate alındığında da özel üniversitelerde doluluk sorunu devam etti.

Özel üniversitelere ayrılan toplam 176 bin 80 kontenjanın 42 bin 466'sı boş kaldı. Buna göre özel üniversitelerde toplam kontenjanların yaklaşık dörtte biri doldurulamadı.

52 KONTENJANLI BÖLÜME SADECE 1 KİŞİ YERLEŞTİ

Ek yerleştirme sonuçlarında bazı bölümlerdeki düşük tercih sayıları dikkat çekti.

Okan Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünde 52 kontenjana karşılık yalnızca 1 öğrenci yerleşti.

Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünde 51 kontenjandan yalnızca 1'i doldu.

Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde 45 kontenjana karşılık 1 öğrenci yerleşti.

Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünde 38 kontenjanın tamamı boş kaldı.

Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde 34 kontenjana hiç yerleşen olmazken, Gelişim Üniversitesi Reklamcılık bölümündeki 27 kontenjan da boş kaldı.

259 BÖLÜM HİÇ TERCİH EDİLMEDİ

ÖSYM verilerine göre lisans programlarında kontenjanı 10 ve üzerinde olan 179 bölüm hiç tercih edilmedi.

Önlisans programlarında ise 80 bölümde hiçbir tercih yapılmadı.

Böylece hiç tercih edilmeyen bölüm sayısı toplam 259'a ulaşırken, bu bölümlerdeki toplam kontenjan 4 bin 448 olarak kayıtlara geçti.

DÜŞÜK DOLULUK ORANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ek yerleştirme sonuçları, özellikle özel üniversitelerde kontenjan planlaması ile öğrenci talebi arasındaki farkı bir kez daha gündeme taşıdı.

Onlarca kontenjan ayrılan bazı bölümlerde yalnızca bir öğrencinin yerleşmesi veya hiçbir öğrencinin tercih yapmaması, yükseköğretimdeki kontenjan dağılımı ve bölüm planlamasının yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönündeki tartışmaları artırdı.

Kaynak : PERRE