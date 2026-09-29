Grip mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte uzmanlar, hastalığın toplumda çoğu zaman hafife alındığını ancak özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler açısından ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Grip aşısının her yıl yenilenmesi gerektiği ifade edilirken, eylül ve ekim aylarının aşılama açısından en uygun dönem olduğu vurgulandı.

RİSK GRUBUNDAKİLERE AŞI ÖNERİSİ

Uzmanlar, özellikle 65 yaş üzerindeki kişilerin ve 65 yaşın altında olsa bile kronik hastalığı bulunan vatandaşların grip aşısı yaptırmasını öneriyor.

6 ayını doldurmuş çocuklardan yetişkinlere kadar isteyen herkesin grip aşısı yaptırabileceği belirtilirken, sağlıklı bireylerin de hastalık nedeniyle iş ve günlük yaşam performansından geri kalmamak amacıyla aşıyı tercih edebileceği ifade edildi.

GRİP HAFİFE ALINMAMALI

Gribin toplumda çoğu zaman basit bir hastalık gibi görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerde hastalığın ağır seyredebildiğini belirtti.

Grip nedeniyle zatürre, bronşit, KOAH ve astım alevlenmeleri, kalp yetmezliği ve bazı durumlarda böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilen sağlık sorunları görülebileceği kaydedildi.

Kış aylarında grip nedeniyle hastane yatışlarının ve acil servis başvurularının arttığına dikkat çekilirken, hastalığın ölümcül sonuçlara da yol açabileceği vurgulandı.

AŞIDAN SONRA KORUMA 15-20 GÜNDE BAŞLIYOR

Grip aşısının etkisinin aşı yapıldıktan hemen sonra başlamadığına dikkat çekildi.

Uzmanlar, aşıdan yaklaşık 15-20 gün sonra vücutta gribe karşı yeterli antikor seviyesine ulaşıldığını ve korumanın başladığını belirtti.

Grip aşısının yaklaşık 6-8 ay koruyuculuk sağladığı, bu sürenin Kuzey Yarım Küre'deki grip sezonu açısından yeterli olduğu ifade edildi.

Bu nedenle aşının her yıl yeniden yaptırılması gerekiyor.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR İÇİN DAHA BÜYÜK RİSK

Kalp ve akciğer hastalığı bulunanlar, KOAH, bronşit ve astım hastaları ile kronik böbrek hastalığı, beyin damar hastalığı ve şeker hastalığı bulunan kişilere grip aşısı özellikle tavsiye ediliyor.

Aspirin kullanmak zorunda olan 18 yaş altındaki çocuklar, gebeler ve aşırı kilolu kişilerin de risk grupları arasında bulunduğu belirtildi.

Uzmanlar, bu gruplarda gribin daha ağır seyredebildiğine dikkat çekerek aşı konusunda hekim değerlendirmesinin önemine işaret etti.

BAZI GRUPLARDA AŞI GERİ ÖDEME KAPSAMINDA

65 yaş üzerindeki kişiler ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların grip aşısına hekim reçetesiyle ulaşabildiği ve aşının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamında karşılanabildiği belirtildi.

Diğer kişilerin ise ücretini ödeyerek grip aşısı yaptırabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, grip mevsimi başlamadan önce aşı yaptırılmasının özellikle risk grubundaki kişilerin hastalığı daha ağır geçirme ihtimalini azaltmak açısından önem taşıdığı uyarısında bulundu.

Kaynak : PERRE