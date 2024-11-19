Resmi Gazete’de Yayımlanan Açıklama

Merkez Bankası'nın duyurusunda, 1211 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanarak alınan karar doğrultusunda, yeni tertip banknotların önceki serilere kıyasla yalnızca imza farklılıkları içerdiği belirtildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır."

Yeni Banknotlar Eski Serilerle Birlikte Tedavülde Olacak

Açıklamada, yeni tertip 50 TL ve 5 TL'lik banknotların, eski tertip banknotlarla birlikte piyasada dolaşımda olacağı vurgulandı. Banknotların diğer tasarım unsurlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı, boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ve genel görünümleriyle önceki serilerle aynı olduğu belirtildi.

Banknotlarda Yer Alan İmzalar Güncellendi

Yeni serideki güncellemeler, banknotlar üzerindeki imzalarda gerçekleştirildi. Buna göre:

50 TL banknotlarda: Başkan Dr. Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzaları yer alıyor.

5 TL banknotlarda: Başkan Dr. Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları bulunuyor.

Dolaşıma Sunulan Yeni Tertip Banknotlar

TCMB’nin açıklamasıyla, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar, bugünden itibaren Türkiye genelinde kullanımda olacak. Yeni tertip banknotlar, hem bireylerin günlük işlemlerinde hem de finansal sistemde mevcut serilerle birlikte geçerliliğini sürdürecek.

Kaynak : PHA