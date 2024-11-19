MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fikir ayrılığı yaşadığı iddialarına partisinin grup toplantısından yanıt verdi. Bahçeli, "Öküz altında buzağı arayacaklarına gitsinler kendilerine münasip kapak arasınlar, sanıyorum onlar için daha yararlı olacak, bu sözüm de alayına kapak olacaktır" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fikir ayrılığı yaşadığı" iddialarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında fikir ayrılığı olmadığı ve olmayacağını ileri süren Bahçeli, "Mevzubahis vatan, bayrak, millet ve devlet-i ebed müddetse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Öküz altında buzağı arayacaklarına gitsinler kendilerine münasip kapak arasınlar, sanıyorum onlar için daha yararlı olacak, bu sözüm de alayına kapak olacaktır" diye konuştu.

“Vakit tamamdır, söz konusu vatandır” paylaşımlarıyla neyin amaçlandığını merak edenlere de, önce vatan nedir onu öğrenmelerini teklif ve temenni eden Bahçeli, "Osmanlı devlet ricalinin taktığı sarıkların içinde kefen vardı, ki ölümü unutmasınlar diye. Biz de millet ve ülkü davasına baş koyarken, Cumhur İttifakı’nı kurarken kefenimiz mücadelemizdir dedik, kefenimiz yeminimizdir dedik, vatana duyduğumuz eşsiz sevda ve bağlılığının bir bedeli varsa da seve seve öderiz inancını ve iradesini gösterdik" dedi.

"Doğudan batıya, kuzeyden güneye her insanımızı kucaklayacağız" diyen MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:

"Her değerimizi bağrımıza basacağız. Herkes eşittir. Türkiye demeye azimle devam edeceğiz. Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki bir adım ileriye gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Gelin, bir olalım, birlik olalım"

Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK, Kürtleri temsil edemez. Dün teröristbaşının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar! Biden'ın üvey evlatlarına Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Gelin, bir olalım, birlik olalım. pic.twitter.com/DRpNjvSRVb— MHP (@MHP_Bilgi) November 19, 2024