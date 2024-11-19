"PKK, Kürtleri Temsil Edemez"

Bahçeli, konuşmasında PKK’nın hiçbir şekilde Kürt halkını temsil etmediğini belirterek, örgüt üzerinden yürütülen uluslararası manipülasyonlara karşı sert bir mesaj verdi. Biden yönetimine atıfta bulunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika’nın uşağı olmuşlar. Biden’ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkımız yok. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım.”

Bahçeli’nin bu açıklamaları, PKK’nın uluslararası düzeyde Kürtleri temsil etme iddialarına karşı net bir duruş olarak değerlendirildi.

"Türkiye’nin Çevresindeki Tehditler Artıyor"

Bölgesel güvenlik ve sınır ötesi tehditlere dikkat çeken Bahçeli, Türkiye’nin çevresinde oynanan oyunların son hedefinin Türkiye olduğunu belirtti:

“Türkiye’nin çevresi, çatışmaların ağır bastığı, anlaşmazlıkların derinleştiği bir coğrafyadır. Bu bölgeden kaynaklanan çok aktörlü istikrarsızlık ortamının ülkemize ihracını zamanında engellemek asli bir meseledir. Sınırlarımızın hemen dibinde oynanan karanlık oyunların son sahnesi Türkiye’de kurulmak istenmektedir.”

İsrail-Filistin Gerilimi: "Türkiye’nin Tavrı İnsani ve Vicdani"

Bahçeli, Orta Doğu’da devam eden İsrail-Filistin çatışmalarına yönelik de çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrail’in politikalarını sert bir dille eleştiren Bahçeli, uluslararası toplumun tutumunu ise “ikiyüzlü” olarak nitelendirdi:

“İsrail, dökülen kanlarla ve harabeye dönen şehirlerle şiddet çarkını çeviren bir cinayet aygıtıdır. Türkiye’nin İsrail’e tavrı nettir ve bu tavır insani, İslami ve vicdani bir mahiyettedir. Türkiye, 2 Mayıs 2024 itibarıyla İsrail’le ticaret sayfasını tüm ürünleri kapsayacak şekilde kapatmıştır. Bu konuda yapılan resmi açıklamalar sabittir.”

Birleşmiş Milletler’de Filistin halkının kaderini tayin hakkına ilişkin kararın 170 ülke tarafından kabul edilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Bahçeli, Filistin’in uluslararası hukuktaki konumunu güçlendirdiğini söyledi.

İzmir’deki Yangın Felaketi: "Vebal Hepimizin Omuzlarında"

İzmir’in Selçuk ilçesinde 5 çocuğun hayatını kaybettiği trajik yangına da değinen Bahçeli, olayın ekonomik boyutların ötesinde ele alınması gerektiğini belirtti:

“Bu felaketi sadece yoksulluk ekseninde değerlendirmek bizi doğru bir sonuca götürmez. Sorunlu ailelerin çocuklarını kazanmak, onları hayata hazırlamak devletin başlıca vazifeleri arasındadır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken, böylesi olaylara tanık olmak hepimiz adına hüsrandır. İlkel şartlara hapsedilmiş çocuklarımızı kaybetmek kabul edilemez.”

Bahçeli, devletin manevi ve maddi desteklerle ailelerin yanında olması gerektiğini ifade etti.

AB ve Ege-Med Akdeniz Politikaları: "Mavi Vatan’dan Taviz Vermeyiz"

Avrupa Birliği’nin Ege ve Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına ilişkin girişimlerini eleştiren Bahçeli, bu çabaları “barış ve istikrara tahammülsüzlük” olarak nitelendirdi:

“Avrupa Birliği’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunan tezlerine alet olması, Ege ve Akdeniz’deki barışa tahammülsüzlüktür. Mavi Vatan’dan taviz vermek gibi bir ihtimal söz konusu olamaz.”

Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Konuşmasını birlik ve beraberlik çağrısıyla tamamlayan Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin milli ve manevi değerlerine bağlı kalacağını vurguladı:

“Hiç kimse boşuna hayal kurmasın, boş yere hesap yapmasın. Cumhur İttifakı, içinde milletin olmadığı hiçbir hedefi kabul etmez. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım.”

Gündeme Damga Vurdu

Bahçeli’nin açıklamaları, özellikle Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı, Orta Doğu politikası ve sosyal meselelere yönelik eleştirileriyle geniş yankı uyandırdı. Grup toplantısında verilen mesajlar, hem iç hem de dış politikada önemli tartışmaların fitilini ateşledi.

Kaynak : PHA