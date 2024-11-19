Bahçeli, "Mevzu bahis vatan, millet, bayrak ise cumhurbaşkanımız Erdoğan ve şahsım arasında hiçbir ayrılığın, hiçbir ayrışmanın söz konusu bile olmayacağını mühürlü kalplere, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir" dedi.

Bahçeli, Erdoğan ile aralarındaki bağın "derin ve karşılıksız" olduğunu da söyledi.

"Türkiye'de terörün kökü kazınacaktır" diyen Bahçeli, "Bunun için kefen giyeceksek baş göz üstüne deriz. Kamburlarımızdan kurtulalım. Makama ve koltuğa merakımız yoktur" ifadesini kullandı.

PKK'nın "Kürtleri temsil edemeyeceğini" savunan Bahçeli, "Dün terörist başının uşağı olanlar şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkınız yok. Gelin bir olalım" dedi.

Kaynak : PHA