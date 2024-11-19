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Açma'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerce yapılan incelemede cesedin 20 yaşındaki Yunus Emre Açma'ya ait olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi DSİ Ana Sulama Kanalı yanındaki bir parkta, bir şahsın hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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