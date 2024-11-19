Kazada, iki araç birbirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri yoldan çıkarken, diğer araç ise kaldırıma savruldu. Kazada, bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun stabil olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana gelme nedenine ilişkin soruşturma başlatırken, trafik akışında kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

Kaynak : PHA