Kaymakam Soysal, ziyaret sırasında öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek okulların genel durumu, eğitim çalışmaları ve akademik başarılar hakkında bilgi aldı.

"Öğrencilerle Samimi Sohbet"

Ziyaret kapsamında öğretmenlerle eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Soysal, öğrencilerle de sohbet ederek onların hedeflerini ve düşüncelerini dinledi. Öğrencilerin gelecekteki kariyer planlarına dair sorular yönelten Soysal, başarıya ulaşmaları için azimli ve kararlı olmaları gerektiğini vurguladı.

"Eğitim Kurumlarının Genel Durumu Değerlendirildi"

Ziyaret sırasında okul yönetiminden okulların fiziki altyapısı, eğitim çalışmaları ve akademik başarılarına ilişkin detaylı bilgi alan Kaymakam Soysal, eğitimin önemine dikkat çekerek Kahta’da eğitim kalitesinin artırılması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, ziyaretin sonunda öğretmenlere ve öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Eğitim, geleceğimizi inşa eden en önemli unsurdur. Siz değerli öğretmenlerimizin fedakârlıkları ve öğrencilerimizin gayretiyle ilçemizin akademik başarısını daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

Kaynak : PHA