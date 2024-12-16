Aile Üyeleri ve Çalışanlar Törende Buluştu

Anma törenine Merhum Mehmet Erdemoğlu’nun eşi Servi Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, aile üyeleri, Merinos çalışanları, Erdemoğlu ailesinin yaptırdığı okullarda öğrenim gören öğrenciler ile Merinos Voleybol Spor Kulübü sporcuları katıldı.

Mezarı başındaki anma programının ardından yatsı namazına müteakip Servi Erdemoğlu Camii'nde mevlit okutulacağı bildirildi. Anma töreninde, katılımcılar merhum Mehmet Erdemoğlu için dua etti ve onun anısına birlik içinde olduklarını gösterdi.

"Bize Öğrettiği İlkelerden Asla Taviz Vermiyoruz"

Anma töreninde Erdemoğlu ailesi adına bir konuşma yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, babaları merhum Mehmet Erdemoğlu'nun mirasına ve ilkelerine bağlı kalacaklarını vurguladı. İbrahim Erdemoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili babacığım, bizlere öğretmiş olduğun felsefede, çok çalışarak başarılı olmak zorundayız. Ancak başarılı olursak ailemize, akrabalarımıza, hemşehrilerimize, ülkemize ve milletimize faydalı olabiliriz. Başarıya ulaşmak için hak, hukuk, adalet ilkelerine bağlı kalarak kimseyi incitmeden, zarara uğratmadan, başarılı olma ilkelerinden taviz vermeden başarıyı yakalama bilincindeyiz."

İbrahim Erdemoğlu, babalarının geride bıraktığı değerlerin kendileri için bir yol haritası olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Babamızın bizlere en büyük mirası olan ilkelerinden taviz vermeden ülkeye, devlete, millete ve bayrağa hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizler, babamızın çizdiği ilkelerden sapmadan, asla yalan söylemeden, her zaman dürüstlükten şaşmadan, çalışanlarımızın paralarını alın teri kurumadan ödeyerek, ilçemize, ilimize, ülkemize ve milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz."

Eğitimden Sağlığa, Gençlerin Geleceğine Yatırımlar Devam Ediyor

İbrahim Erdemoğlu, Erdemoğlu ailesinin sadece ticari faaliyetlerle değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma hizmet ettiğini ifade etti. Konuşmasında, Türkiye'nin farklı noktalarında başta eğitim ve sağlık alanlarında yapılan yatırımlara dikkat çeken Erdemoğlu, gençlerin dünya standartlarında yetişmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

"Ülkemizin her tarafında, başta bölgemiz olmak üzere eğitimden sağlığa, gençlerimizin dünya ölçeğinde yetişmesi ve gelişmesi için yatırımlarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan herkese Erdemoğlu ailesi adına teşekkür ediyorum."

Anlamlı Birliktelik ve Vefa Örneği

Anma töreni, Erdemoğlu ailesinin değerlerini, iş dünyasındaki başarılarını ve toplumsal katkılarını bir kez daha gözler önüne serdi. Mezarı başındaki törende, öğrencilerden sporculara, çalışanlardan vatandaşlara kadar birçok kesimin bir araya gelmesi, Erdemoğlu ailesinin toplum nezdindeki itibarı ve oluşturduğu değer zincirini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mehmet Erdemoğlu’nun geride bıraktığı ilkeler ve miras, başta Erdemoğlu ailesi olmak üzere tüm çalışanlar, eğitim camiası ve spora destek verilen kesimler için bir rehber niteliği taşıyor. Bu nedenle, vefatının 18. yılında bile onun değerleri, ailesi ve şirketleri tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA