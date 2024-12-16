Bakanlık: "Henüz Rakam Belirlenmedi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir köşe yazısında yer alan poşet fiyatı artışına dair iddiaları yalanladı. Bakanlık, 21 Kasım 2024'te Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşlerinin alındığını ve fiyat konusunda henüz bir karar alınmadığını belirtti.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorum gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

5 Yıldır Sabit Fiyat: 25 Kuruş

Plastik poşetler, çevre kirliliğini önlemek amacıyla 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirilmişti. O tarihten bu yana marketler, mağazalar ve alışveriş merkezlerinde poşetler, 25 kuruş sabit fiyatla satılıyor. Bu uygulama, atıkların azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla hayata geçirilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda fiyatın artırılabileceği yönünde bazı taleplerin gündeme geldiğini ancak her defasında bu talepleri kamuoyuyla paylaşarak tartışmaya açtıklarını duyurmuştu.

Plastik Poşet Komisyonu Nedir, Ne İş Yapar?

Plastik Poşet Komisyonu, sektör temsilcileri, çevre örgütleri ve Bakanlık yetkililerinin bir araya gelerek plastik poşet fiyatlarına ilişkin karar aldığı bir yapıdır. Komisyonun belirlediği fiyatlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giriyor.

Geçtiğimiz yıllarda, poşet fiyatlarının artırılması konusunda çeşitli çevrelerin talepleri gündeme gelmiş, ancak kamuoyunun tepkisi ve hükümetin politikasına uygun olarak fiyat artışı yapılmamıştı. 25 kuruş olarak belirlenen fiyat, 2019'dan bu yana değişmedi.

"Poşet Fiyatı Artacak mı?" Sorusu Gündemde

2024 yılına girilmesine kısa bir süre kala, poşet fiyatının artırılacağına dair iddialar yeniden gündeme geldi. Bu iddiaların ardından, birçok sosyal medya platformunda vatandaşlar, poşet fiyatının artırılıp artırılmayacağını tartışmaya başladı. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "1,5 lira olacak" iddiasını kesin bir dille yalanladı ve komisyonun henüz bir fiyat belirlemediğini duyurdu.

Vatandaşlar Poşet Fiyatına Tepkili

Poşet fiyatlarının artacağı iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, 1,5 liralık poşet fiyatının "yüksek bir artış" olacağını savunarak tepkilerini dile getirdi. Sosyal medyada, “Bir ekmek, bir süt alıp poşet aldığımızda ödediğimiz poşet ücreti ürün fiyatını geçecek” gibi yorumlar yapıldı.

Birçok vatandaş, poşet fiyatlarının artırılmaması gerektiğini belirtirken, poşet kullanımını azaltmak için alternatif taşıma çözümleri önerenler de oldu. Bazı kullanıcılar, "Bez çanta ve file kullanımı teşvik edilmeli" çağrısında bulundu.

Fiyat Değişikliğine Gidilecek Mi?

Bakanlığın açıklamasında fiyatın artırılıp artırılmayacağı konusunda net bir bilgi verilmedi. Ancak “Henüz bir fiyat belirlenmedi” ifadesi, fiyat artışı ihtimalinin kapalı olmadığına dair yorumlara neden oldu. Sektör temsilcilerinin de görüşlerinin alınacağı belirtilen toplantılar sonrasında, 2024 yılında poşet fiyatlarına ilişkin bir kararın açıklanması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, poşet fiyatlarının 1,5 liraya çıkarılacağı iddiasını yalanladı. Bakanlık, konuyla ilgili karar alma sürecinin devam ettiğini, henüz bir fiyat belirlenmediğini duyurdu. Poşet fiyatlarının artırılmasıyla ilgili tartışmalar, kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Kaynak : PHA