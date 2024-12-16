"Tarihin Doğru Tarafında Yer Aldık"

Ömer Çelik, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesini önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirirken, Türkiye'nin bu süreçte doğru bir duruş sergilediğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde Türkiye tarihin doğru tarafında durdu. Milletimiz bu sürecin sıkıntılarına rağmen mazlumların yanında yer aldı. Bugün Suriye halkı Türk bayrağını dalgalandırıyorsa, bu Türkiye'nin desteğine dönük olumlu duygularını ifade etmektedir."

Türkiye'nin, Suriye'deki krizin çözümü için her zaman yapıcı bir rol üstlendiğini vurgulayan Çelik, "Suriye Suriyelilerindir" şiarıyla hareket edildiğini söyledi. Bu süreçte, Türkiye'nin hiçbir terör örgütüyle iş birliği yapmadığını belirten Çelik, özellikle HTŞ hareketliliği ile Türkiye'nin ilişkilendirilmesine sert tepki gösterdi.

"HTŞ'nin hareketinin arkasında Türkiye var" diyenlere karşı Çelik, "Bu, tamamen gerçekle bağdaşmayan bir iddiadır. Türkiye'nin Suriye'deki tek gayesi kan dökülmesini önlemek ve barış sürecine katkı sağlamaktır."

"Esad Rejimi Çöktü, Suriye Halkı Özgürlüğe Kavuştu"

Ömer Çelik, Suriye’deki yeni yönetimin yapıcı bir yaklaşım sergilediğini belirterek, "Yeni yönetim anayasal düzeni sağlamayı ve toprak bütünlüğünü korumayı vadediyor. Bu, bölgenin barışı açısından önemli bir gelişmedir" dedi.

"Hapishanelerdeki kötü görüntülere rağmen yeni yönetim, hukuka bağlı kalacağını ve yargı süreçlerinin hukuki temellere dayanacağını ifade etti. Bu açıklamalar, bölgenin barışı için olumlu bir işarettir."

"Batı'nın Çifte Standardına Tepki"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Batı'nın Suriye politikasını ve İsrail'in saldırgan tutumunu eleştirdi. İsrail’in, Suriye’nin iç karışıklığından faydalanarak Golan Tepeleri'ni işgal etmeye başladığını belirten Çelik, "İsrail, boşluktan istifade ederek Golan Tepeleri’ni işgal etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"İsrail, Suriye'nin egemenliğine saldırarak Şam'a kadar ilerliyor. Askerlerin üslenmesi ve bölgeye yerleşim yerleri inşa edilmesi uluslararası hukuka açıkça aykırıdır. Bunun sonuçları olacaktır."

Çelik, Batılı ülkelerin Suriye'ye destek sağlamak yerine, İsrail’in güvenliğini öncelediklerini belirterek, "Batı, Suriye’nin barış ve refahını değil, İsrail’in güvenliğini düşünüyor" dedi.

"Terör Örgütleri Bölgeden Tamamen Tasfiye Edilecek"

Suriye’deki terör örgütlerinin varlığına değinen Ömer Çelik, PKK, YPG ve DEAŞ’ın bölgedeki varlığının kabul edilemez olduğunu söyledi. "Herhangi bir terör örgütünün bir bölgeyi kontrol etmesi düşünülemez" diyen Çelik, şunları ekledi:

"PKK/PYD, bir mikro Baas rejimi modelidir. Kullanışlı bir aparat olarak bölgede varlığını sürdürüyor. Eninde sonunda bu yapılar bölgeden tamamen tasfiye edilecektir. Bu süreç, Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır."

Özellikle YPG’nin tünel inşaatlarının uluslararası platformda dava konusu olduğunu hatırlatan Çelik, "Tüneller dava konusu olmuş durumda. Bunların tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.

"MİT Başkanı Kalın'ın Şam Temasları"

Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam temaslarına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. "MİT, doğası gereği herkesle görüşür" diyen Çelik, bu temasların Türkiye'nin sahadaki varlığını güçlendirdiğini vurguladı.

"Suriye sahasında ne olduğunu anlamak istiyorsanız MİT sahada çalışır. Düne kadar Esad’ı kabili muhatap görüp görüşenlerin, bugün HTŞ ile görüşmeler üzerinden eleştiri yapması büyük bir çelişkidir."

Saadet Partisi'ne Eleştiri: "Siyonizm Kazandı Söylemi Kabul Edilemez"

Saadet Partisi'nin "Siyonizm kazandı" açıklamasına da tepki gösteren Çelik, bu sözlerin "Suriye halkının iradesine saygısızlık" olduğunu ifade etti.

"Suriye halkının Esad rejimine karşı kazandığı zaferi Siyonizm'in zaferi olarak tanımlamak, hapishanelerde ölen masum insanlara da saygısızlıktır. Bu açıklamalar, Ankara'nın gözünden değil, başka başkentlerin gözüyle bakıldığını gösteriyor."

"Cumhurbaşkanımızın Öngörüleri Doğru Çıktı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye konusundaki öngörülerinin doğru çıktığını ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımız her zaman Suriye’deki Kürt halkına eşit vatandaşlık verilmesi gerektiğini savundu" dedi.

"Cumhurbaşkanımız, Suriye'nin toprak bütünlüğüne önem veren bir lider olarak her aşamada doğru bir duruş sergiledi. Esad rejiminin Suriye halkına uyguladığı baskılara karşı her zaman halkın yanında olduk."

Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt: "Bu Süreçte Cumhurbaşkanımız Haklı Çıktı"

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerine de yanıt verdi. "Cumhurbaşkanımızın haklı çıktığının delili, Suriye halkının Esad'ın gidişi sonrası Türk bayrağını dalgalandırmasıdır" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in eleştirileri, Türkiye'nin Suriye politikasını başka başkentlerin gözünden okuduğunun bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımızın her zaman Suriye halkının yanında olduğu, Suriye halkının sokaklarda dalgalandırdığı Türk bayrağıyla görülmektedir."

"Türkiye, Bölgedeki Belirsizliği Gidermek İçin Sahada ve Masada"

Türkiye'nin, bölgedeki krizin sona erdirilmesi için hem sahada hem de masada aktif bir politika izlediğini belirten Çelik, "Türkiye, bölgeyi domine etmiyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ilkesine bağlı kalarak hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin sahada ve masada olmasını eleştirenler, kendi çıkar hesaplarını örtbas etmeye çalışıyor. Bu çabalara rağmen, Türkiye her zaman Suriyelilerin yanında olacak."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Suriye ve bölgedeki gelişmelere dair verdiği mesajlar, Türkiye'nin kararlı duruşunu ve barışa olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu. "Suriye Suriyelilerindir" ilkesinin altını çizen Çelik, "Türkiye'nin tarihin doğru tarafında olduğunu" vurguladı. Bölgedeki terör unsurlarının tasfiyesi, Türkiye'nin öncelikleri arasında olmaya devam edecek. "Eninde sonunda PKK/YPG tasfiye edilecektir" diyen Çelik, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak : PHA