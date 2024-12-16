Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ökkeş Kesici konuşmacı olarak katıldı. Konferansa üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci yoğun ilgi gösterdi.

Küresel Isınma ve İklim Değişikliğine Dair Çarpıcı Tespitler

Konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ökkeş Kesici, küresel ısınmanın dünya genelindeki etkilerini ve Türkiye iklimine olan yansımalarını bilimsel verilerle ortaya koydu. İklim değişikliğinin nedenleri, sonuçları ve alınması gereken önlemleri detaylı bir şekilde ele alan Kesici, çevresel farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaptı.

"Küresel ısınmanın sadece iklimsel değil, ekonomik ve sosyal etkileri de var" diyen Kesici, Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğunun altını çizdi. Özellikle kuraklık, sel, aşırı sıcaklık dalgaları ve tarımsal üretimdeki düşüşler gibi sorunların Türkiye için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

İklim değişikliğine karşı bireysel ve toplumsal sorumlulukların önemine dikkat çeken Kesici, kişisel çabaların yanı sıra hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların da etkin önlemler alması gerektiğini ifade etti.

"Türkiye'nin İklimi Dramatik Bir Değişimle Karşı Karşıya"

Kesici, konuşmasında Türkiye'nin mevcut iklimsel durumu ve gelecekteki iklim projeksiyonlarına da değindi. İklim değişikliğiyle birlikte bazı bölgelerde sıcaklıkların artacağını, bazı bölgelerde ise şiddetli yağışların görülme sıklığının yükseleceğini ifade etti.

“Türkiye, iklim değişikliği açısından riskli bölgelerden biri. Özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, su kaynaklarının azalması ve sıcak hava dalgalarının artışıyla karşı karşıya. Bu durum, tarımsal üretimi, su kaynaklarını ve biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullanan Kesici, tarımsal üretimin düşebileceği ve su krizinin büyüyebileceği uyarısında bulundu.

Orman yangınlarının artışı, deniz seviyesinin yükselmesi ve kıyı erozyonu gibi çevresel sorunlara da dikkat çeken Kesici, deniz seviyesindeki yükselmenin sahil şeridindeki yerleşim alanlarını tehdit ettiğini vurguladı.

Farkındalık Çağrısı: "İklim Değişikliği ile Mücadele Ortak Sorumluluktur"

Prof. Dr. Ökkeş Kesici, küresel ısınma ile mücadelede bireysel çabaların önemine dikkat çekerek şu önerilerde bulundu:

Karbon salınımının azaltılması için fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması,

Geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması,

Sürdürülebilir tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi ve

Su tasarrufu konusunda bireysel farkındalığın artırılması.

Kesici, bireysel önlemlerin yanı sıra ülke politikalarının da dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, bu konuda hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara da büyük görevler düştüğünü ifade etti.

“İklim değişikliği, sadece bireysel çabalarla çözülebilecek bir sorun değil. Bu süreçte hükümetlerin, uluslararası kuruluşların ve özel sektörün de elini taşın altına koyması gerekiyor. İklim değişikliğiyle mücadelede kolektif bir çabaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

Katılımcılar Sorularıyla Konferansa Renk Kattı

Konferansın ardından, katılımcılar Prof. Dr. Kesici’ye sorular yöneltme fırsatı buldu. Özellikle, iklim değişikliğinin Adıyaman ve çevresine nasıl yansıyacağı konusundaki sorulara yanıt veren Kesici, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuraklık riskinin daha fazla olduğuna dikkat çekti. İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin de sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Kesici, bu konuda yapılabilecek projelere dair örnekler sundu.

Teşekkür Belgesi Takdimi ile Son Buldu

Konferansın sonunda, Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yetkilileri tarafından Prof. Dr. Ökkeş Kesici’ye teşekkür belgesi takdim edildi. Teşekkür belgesini, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adına Enstitü Müdürü takdim etti.

Etkinliğe katılan akademisyenler ve öğrenciler, iklim değişikliği konusunda farkındalıklarını artırdıklarını belirterek, bu tür konferansların devam etmesi gerektiğini ifade ettiler. Konferans, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak : PHA