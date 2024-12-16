Suriye’deki Değişim ve Türkiye'nin Tutumu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle Belediyesi Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriye politikası ve son gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrasında yaşanan sürece değinen Özel, Türkiye'nin Suriye’de merkezi bir yönetimin oluşturulmasını desteklemesi gerektiğini belirtti. Bu yapının; Arap, Kürt, Türkmen ve Dürzilerin de içinde olduğu, kapsayıcı bir merkezi yönetim olması gerektiğine işaret eden Özel, aksi halde yeni göç dalgalarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmalı" diyen Özel, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Suriye politikası 13 yılda büyük kayıplara sebebiyet vermiştir. Bugün orada Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmalı. İçerideki Arap, Kürt, Türkmen, Dürzi’nin temsil edildiği merkezi bir yapı kurulmalı. Orada bölünmeye, çatışmaya asla olanak verilmemeli. Verilirse yeni göç dalgaları olur. Türkiye, hem sığınmacıları göndermeli, hem de kendi gündemine dönmelidir."

“Türkiye’nin Gündemi Emekli ve Asgari Ücret Olmalı”

Özel, konuşmasında yalnızca Suriye politikasını değil, Türkiye'nin iç gündemine dair konulara da değindi. Emekliler, asgari ücret ve ekonomik sıkıntılara ilişkin sert eleştirilerde bulunan Özel, asgari ücretin 30 bin TL'den aşağı olmaması gerektiğini ifade etti. Özel, bu taleplerini şu sözlerle dile getirdi:

"Türkiye’nin gündemi, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşıdır. Emekliler için geçim haktır, bir asgari ücret şarttır. Asgari ücret 17 bin lira. Geçen sene 10 bin lira olan emekli maaşıyla 24 kilo dana kıyma alınabiliyorken, şu anda 18 kilo dana kıyma alınabiliyor. Geçen sene o beğenmediğimiz maaş bile bugünkünden daha ilerideydi. O yüzden asgari ücret talebimiz net: 30 bin liranın altında olmamalıdır."

“Emekliler için bir asgari ücret şarttır” diyen Özel, emeklinin maaşının her yıl daha da eridiğini belirterek, asgari ücretin 30 bin TL olması gerektiğini savundu. Ayrıca, bu konuda sonuna kadar mücadele edeceklerini ve vatandaşların haklarını koruyacaklarını vurguladı.

“CHP'li Belediyelerin Yaptıklarını Kıskanıyorlar”

Özel, son dönemde hükümetin CHP'li belediyelere yönelik tutumunu da eleştirdi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyeleri silkeleme talimatı veriyor” diyen Özel, belediyelere yönelik haciz işlemlerini ve kamu kaynaklarının kesilmesini eleştirdi.

“Onlar 'CHP’li belediyeleri silkeleyelim, emekliye destek olamasınlar, et desteği veremesinler, süt desteği veremesinler' diyor olabilirler. Ama biz şunu söylüyoruz: Tüm bu müdahalelere rağmen, desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artıracağız. Bu, milletle dayanışmamızın göstergesidir.”

“Sığınmacı Yaratan Politikalara Karşıyız”

Özel, hükümetin sığınmacı politikasına da eleştiri getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sığınmacılara değil, sığınmacı yaratan politikalara düşman olduğunu ifade eden Özel, bu konuda şu görüşleri paylaştı:

"Biz sığınmacılara değil, sığınmacı yaratan politikalara karşıyız. AK Parti’nin genel başkanı Türkiye’yi sığınmacı cennetine çevirdi. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin dediği yapıldı diye bir tane sığınmacı gelmedi. Ama Tayyip Erdoğan’ın dedikleri yapıldı diye 4.5 milyon sığınmacı geldi. AK Parti politikaları sığınmacı yaratır. Bu politikalar devam ederse, Türkiye'nin dört bir yanında yeni sığınmacı krizleri yaşanır.”

"Belediyelerden SGK Borçlarını Ödemesi İsteniyor, Yandaş Şirketlerin Borçları Affediliyor"

Özel, belediyelerin SGK borçları nedeniyle hesaplarına haciz konulmasını da eleştirdi. İktidarın, CHP’li belediyelere yük bindirerek, hizmet yapmalarını engellemeye çalıştığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelerin SGK’ya borçları varmış. Var, niye var? Çünkü iktidar sürekli SGK borçlarına af çıkarıyor. Belediyelerden kesilen para, belediye emekçisinin maaşıdır. Kesilen para, kreşe gidecek çocuğun içeceği süttür, okulda dağıtılacak çorbadır. Ama AK Parti yandaş şirketlerin SGK borçlarını affediyor. 2024 yılı bütçesinde bu affın maliyeti 701 milyar lira. Bu parayı almayacaklar ama belediyelerin gelirlerine el koyacaklar. Bunun adı adaletsizliktir."

“Kreş Sayısını 1000’e Çıkaracağız”

CHP'nin, kadınların iş hayatına katılımını artırmak için hayata geçirdiği kreş projelerine değinen Özel, Türkiye genelinde belediyelerin kreş sayısının 700’e ulaştığını söyledi. Bu sayının 2025 yılında 1000'e çıkarılacağını belirten Özel, kreş projelerinin kadın istihdamını artıracağını ifade etti.

"Bir kadının çocuğu kreşe gittiğinde, o kadın iş bulup çalışabilir. Bir maaş daha eve girer. İşte biz bu fırsatı sunmak için çalışıyoruz. AKP'nin kadınları evde tutan zihniyetine karşı, CHP olarak kadınların çalışma hayatına katılımını destekleyeceğiz."

“Türkiye, Sığınmacıları Göndermeli ve Kendi Gündemine Dönmeli”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle Belediyesi Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sığınmacı politikası, Suriye’deki gelişmeler, asgari ücret ve emekli maaşları gibi konularda eleştiriler getiren Özel, Türkiye'nin öncelikli meselesinin vatandaşın geçim derdi olduğunu vurguladı.

Özel, asgari ücretin 30 bin TL olması gerektiğini, sığınmacıların güvenli şekilde ülkelerine gönderilmesinin bir zorunluluk olduğunu ve CHP’li belediyelerin baskılara rağmen hizmet üretmeye devam edeceğini söyledi.

Bu mesajlar, seçim sürecinde CHP'nin politikalarına dair önemli ipuçları verdi. Özgür Özel’in “Türkiye, sığınmacıları göndermeli ve kendi gündemine dönmeli” sözü, hem iç politika hem de dış politika açısından CHP'nin yaklaşımını net şekilde ortaya koydu.

Kaynak : PHA