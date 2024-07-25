38 yıllık memuriyet hayatının son 5 yılını şube ve ilçe müdürü olarak yürüten Mehmet Yaşar Yenigün, bugün itibariyle emekliye ayrıldı. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde uzun yıllar görev yaparak büyük katkılar sağlayan Yenigün için bir tören düzenlendi.

Törende, İl Müdürü Fikret Keleş tarafından Mehmet Yaşar Yenigün'e hizmetlerinden dolayı bir plaket takdim edildi. İl Müdürü Keleş, yaptığı konuşmada, “Göreviniz süresince Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür eder, emeklilik hayatınızda ailenizle birlikte sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.

Mehmet Yaşar Yenigün, memuriyet hayatı boyunca yaptığı çalışmalarla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne önemli katkılarda bulunmuş, birçok projede görev alarak gençlerin ve sporcuların gelişimine destek olmuştur. Emeklilik hayatında ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler geçirmesi temennisiyle, meslektaşları ve çalışma arkadaşları tarafından tebrik edilerek uğurlandı.

Kaynak : PHA