Vali Dr. Osman Varol, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla her hafta salı günleri düzenlediği “Halk Günü’nde toplumun her kesiminden vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyor. Bu buluşmalar, çözüm ve sonuç odaklı olarak gerçekleştiriliyor.

Halk Günü buluşmasında, Vali Varol vatandaşlarımızla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet ederek, onların ihtiyaç, talep ve sorunlarını tek tek dinledi. Dinlediği her talep için ilgili kurumlara gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını veren Vali Varol, vatandaşların hayatına, duygu ve düşüncelerine dokunmayı amaçlıyor.

Vali Dr. Osman Varol, bu buluşmaların Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, “Adıyaman’ımızı yeniden ayağa kaldırma çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ederken, vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek, onların beklentilerini karşılamak ve sorunlarına çözüm üretmek önceliğimizdir. Her bir hemşerimizin gönlüne dokunarak, Adıyaman’ı daha güzel yarınlara taşıyacağız” dedi.

Halk Günü buluşmaları, Adıyaman halkının Vali Dr. Osman Varol ile doğrudan iletişim kurarak sorunlarını dile getirmesi ve çözüm bulması açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak : PHA